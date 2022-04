UP Politics: 'मैं भी चाहता था मायावती PM बनें', लेकिन...अखिलेश यादव ने खोला ये राज

Akhilesh Yadav On Mayawati's Desire To Become PM: अखिलेश यादव ने बताया कि वो भी यही चाहते थे कि मायावती देश की प्रधानमंत्री बनें. इसी वजह से उन्होंने पिछले लोक सभा चुनाव में बीएसपी से गठबंधन किया था.