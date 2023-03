UP की सभी सीटें जीतने के लिए BJP ने बनाई रणनीति, 2024 फतह के लिए ये है मेगा प्लान

BJP Plan for 2024 Election: अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए खास रणनीति (BJP Plan for 2024 Election) पर काम कर रही है. इसके लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पार्टी बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत बना रही है. इसके साथ ही भाजपा इस प्लान के जरिए यूपी में होने वाले निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) में भी बड़ी जीत हासिल करने पर फोकस कर रही है.

बनाए जाएंगे 1.75 लाख व्हाट्सऐप ग्रुप मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए 1.75 लाख व्हाट्सऐप ग्रुप बनाने का प्लान कर रही है, जिसमें सभी निर्वाचित कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा. इसी ग्रुप के जरिए पार्टी सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क करेगी औ बूथ स्तर पर पूरा प्रचार डिजिटल तरीके से किया जाएगा. इसके लिए बीजपी राज्य के सभी बूथ अध्यक्षों को सिम कार्ड भी बांटेगी. क्या है बीजेपी का प्लान? बीजेपी (BJP) व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाना चाहती है. पार्टी का प्लान है कि प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चाहे तब किसी भी बूथ अध्यक्ष से सीधे संपर्क कर सकें. ताकि कोई भी सूचना आसानी से प्रदेश अध्यक्ष के स्तर से लेकर बूथ अध्यक्ष स्तर तक पहुंचाई जा सके. इससे पार्टी को मतदाताओं को जोड़ने में मदद मिलेगी. बीजेपी डिजिटल स्तर पर करेगी प्रचार भारतीय जनता पार्टी (BJP) अगले चुनाव से पहले सभी बूथ अध्यक्षों को व्हाट्सऐप ग्रुप में शामिल किया जाएगा, जिससे चुनाव प्रचार डिजिटल तरीके से करने में आसानी होगी. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि पार्टी टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है और इन व्हाट्सऐप ग्रुप को पार्टी जीत का आधार बनाएगी. इसके अलावा कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के जरिए भी जोड़ा जा रहा है और आने वाले समय में भी पार्टी इस तरह के कुछ बड़े अभियान चलाएगी. 2019 में 64 सीटों पर BJP गठबंधन का कब्जा बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व में एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में 80 में से 64 सीटें मिली थी, जबकि 16 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, 2014 के चुनाव में एनडीए ने यूपी की 80 में से 73 सीटों पर कब्जा किया था. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे