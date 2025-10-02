Advertisement
DNA: यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files', सामने आए हैरतअंगेज खुलासे

Sharia Law: उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के अंदौली का रहने वाला मोहम्मद रजा चार साल पहले कामकाज के लिए केरल गया था. लेकिन केरल पहुंचकर वो जंग-ए-जिहाद और भारत में शरिया शासन के लिए मुजाहिदीन आर्मी वाली साजिश में जुट गया. मलप्पुरम से मोहम्मद रजा की गिरफ्तारी से साफ है कि भारत विरोधी सोच से भरे इन कट्टरपंथियों का नेटवर्क केरल से यूपी तक एक्टिव है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:07 AM IST
UP STF News: यूपी एटीएस ने कथित मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा को केरल के मलप्पुरम से गिरफ्तार किया है. इसका मतलब ये हुआ कि मुजाहिदीन आर्मी वाली खतरनाक साजिश के तार उत्तर प्रदेश से केरल तक फैले हुए हैं. एटीएस ने कट्टरपंथी सोच वाली इस कथित मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े अकमल रजा, सलमानी, मोहम्मद तौसीफ और कासिम अली को पहले ही गिरफ्तार किया था. इन संदिग्धों से पूछताछ के बाद मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा के लोकेशन की जानकारी मिली और उसे मलप्पुरम से पकड़ा गया.

उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के अंदौली का रहने वाला मोहम्मद रजा चार साल पहले कामकाज के लिए केरल गया था. लेकिन केरल पहुंचकर वो जंग-ए-जिहाद और भारत में शरिया शासन के लिए मुजाहिदीन आर्मी वाली साजिश में जुट गया. मलप्पुरम से मोहम्मद रजा की गिरफ्तारी से साफ है कि भारत विरोधी सोच से भरे इन कट्टरपंथियों का नेटवर्क केरल से यूपी तक एक्टिव है. देश के और किन राज्यों में इनका नेटवर्क था, यूपी एटीएस इसकी जानकारी जुटा रही है.

शरिया शासन स्थापित करने का था प्लान

ये कट्टरपंथी हथियार के दम पर देश में शरिया का शासन स्थापित करने की साजिश रच रहे थे. शरिया शासन वाली जहरीली सोच से भरे इन कट्टरपंथियों ने इसके लिए बकायदा प्लान बनाया था. सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी पोस्ट लिखनेवालों को ये गैंग टारगेट करता था. मुजाहिदीन आर्मी के संदिग्ध अपने इन वैचारिक बंधुओं का ब्रेनवाश कर उन्हें गैंग में शामिल करते थे. एजेंसियों से बचने के लिए मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े सभी संदिग्धों को नाम से नहीं कोड वर्ड से बुलाया जाता था. अपने एक्टिव सदस्यों को हथियार देने के लिए मुजाहिदीन आर्मी फंड जुटा रही थी.

देश में अशांति का माहौल बनाने के लिए मुजाहिदीन आर्मी छोटे-छोटे धार्मिक विवादों को बड़ा बनाने की साजिश रच रही थी. देश में अशांति फैलाने के लिए इन आतंकियों ने हिंदू धार्मिक नेताओं की हत्या की साजिश भी रची थी. जांच एजेंसियों को आशंका है कि शरिया वाली सनक के शिकार ये कट्टरपंथी पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के संपर्क में थे. एटीएस जांच कर रही है कि मुजाहिदीन आर्मी वाले संदिग्धों को फंडिंग कहां से मिल रही थी.

मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा की केरल के मलप्पुरम से गिरफ्तारी ने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल आतंकियों का प्रयोगशाला रहा है. मलप्पुरम में ही SIMI के पूर्व सदस्यों ने PFI का गठन किया था.  शुरुआत में PFI के कट्टरपंथी मलप्पुरम, कोझिकोड और कासरगोड में सक्रिय थे. मलप्पुरम में इनका मजबूत नेटवर्क था. यहीं से उन्होंने देशभर में PFI का विस्तार किया. PFI कई अंतरराष्ट्रीय कट्टरपंथी संगठनों से भी जुड़ा था.

जंगलों में था ट्रेनिंग कैंप

इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप भी मल्लपुरम के जंगलों में था. कासरगोड, मल्लपुरम, कन्नूर, कोझिकोड में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी एक्टिव थे. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2016 में केरल के 21 कट्टरपंथियों का ग्रुप आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया गया था. मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी संख्या सिर्फ 21 नहीं बल्कि 200 के करीब थी. 

यानी केरल और खासकर मल्लपुरम का इलाका कट्टरपंथी सोच का एपीसेंटर रहा है. ऐसे में मोहम्मद रजा का केरल में बेस बनाना और उसकी मल्लपुरम से गिरफ्तारी से एजेंसियां मुजाहिदीन आर्मी वाली साजिश के इंटरनेशनल नेटवर्क को खंगाल रही हैं. क्योंकि अतीत में केरल और खासतौर पर मल्लपुरम में सक्रिय आतंकी संगठनों के तार सिर्फ पाकिस्तान से नहीं अरब देशों के दूसरे कट्टरपंथी संगठनों से भी जुड़े रहे हैं.

