किसान आंदोलन में पाकिस्तानी साजिश, हिंसा फैलाने के लिए बनाए गए 308 ट्विटर हैंडल

नई दिल्ली: नए कृषि बिल को लेकर किसान दिल्ली- हरियाण के सिंधु बॉर्डर पर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं. अब इस प्रदर्शन में पाकिस्तान की दखल की खबर सामने आई है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि सीमा पार से आंदोलन में हिंसा की साजिश रची जा रही है. हिंसा को भड़काने के लिए कई फर्जी ट्विटर हैंडल भी सक्रिय हो गए हैं.

Budget Halwa Ceremony: आखिर कौन बनाता है बजट वाला हलवा? जानिए सेरेमनी से जुड़ी 10 रोचक बातें...

पाकिस्तान में बनाए 308 ट्विटर हैंडल से रची जा रही है साजिश

दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "किसानों की रैली में हिंसा के लिए हमें कई इनपुट मिल रहे हैं. 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच समीक्षा के दौरान पता चला कि रैली में अव्यवस्था और गड़बड़ी फैलाने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से बनाए गए हैं. "

Through intelligence & various other agencies, we have continuously been getting inputs regarding threat to create disturbance in the tractor rally. 308 Twitter handles have been generated from Pakistan to create confusion: Dependra Pathak, Special CP, Intelligence, Delhi Police pic.twitter.com/hD1TSXil77

— ANI (@ANI) January 24, 2021