जानें पिता को डांटने वाला वो बच्चा कौन है? अमिताभ बच्चन ने जिसका वीडियो शेयर कर ये लिखा

नोएडा: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में एक बाप और बेटे की जोड़ी हारमोनियम बजाते हुए गाने का रियाज़ करती नजर आ रही है. रियाज़ के दौरान बच्चा पहले अपने पिता से सही से गाने के लिए भी कहता नजर आता है. साथ ही जब पिता बीच में गाना शुरू कर देते हैं, तो वो उन्हें डिस्टर्ब न करने के लिए कहता है. इस दिलचस्प वीडियो को शेयर करते हुए बिग बी ने लिखा, "Child is the Father of Man! अमिताभ बच्चन के शेयर किए गए इस वायरल वीडियो पर फैन्स खूब कमेंट कर रहे हैं. बच्चे के वीडियो पर कैसे-कैसे ट्वीट आए एक यूजर ने लिखा कि वीडियो का सोर्स चाहे जो भी हो, बस वीडियो देखिए और मज़ा लीजिए

T 3694 - Child is the Father of Man ! pic.twitter.com/iO8G9URmUz — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 19, 2020

Just ignore the source of the video and enjoy the kid https://t.co/TJJ11hQb58 — pradeep__sinha (@Pradeep__Sinha) October 19, 2020

एक कमेंट में कहा गया कि जिस तरह बेटा पिता को प्यार भरी झिड़की दे रहा है वो पसंद आया. बच्चा अपने पिता को पूरे सेशन में हावी नहीं होने देता और पिता भी हल्के-हल्के मुस्कुरा रहे हैं.

I love the way the kid admonishes his dad not to dominate the session & demands his share of screen space.[In Marathi]. The dad is obliging too.https://t.co/j5lU71nRLU — Rajaa (@Rajdarbar) October 19, 2020

वीडियो में दिख रहा बच्चा कौन है? सबसे पहले सूरत की एक जर्नलिस्ट ने पिता-पुत्र के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि वीडियो सूरत में रहने वाले तान्हाजी और उनके 3 साल के बेटे का है. तान्हाजी के एक पड़ोसी ने ये वीडियो देखा और उन्हें बताया. उन्होंने लिखा कि गायन की ये कला नाट्य संगीत कहलाती है, जो अब करीब-करीब खत्म हो चुकी है.

This is Mr Tanhaji Jadav and his 3 year old son from Surat. A neighbor saw this tweet and contacted me to tell me about him. This style of singing is natya sangeet, apparently a dying art. Many blessings and love to the wonderful twosome https://t.co/bH8qmKYaEH — Sandhya (@TheRestlessQuil) October 19, 2020

पिता-पुत्र के गायन की शैली क्या है? बिग बी के इस वीडियो को शेयर करने के बाद वीडियो वायरल हो गया. फिल्म अभिनेता सुमीत राघवन ने वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा कि एक पिता अपने बेटे को एक प्रतिष्ठित नाटक 'संगीत मानापमान' से एक महान नाट्यपद सिखा रहा है. जिस तरह से नन्हा-मुन्ना गा रहा है वो बहुत ही प्यारा है.

A father teaching a great नाट्यपद from an iconic play 'संगीत मानापमान'(Year1911) to his son is pure . Then the way the tiny tot is singing is and the father is the sweetest. Lovely singer and loved the way he says "tumhi mhana" means "आप गाईए" at 1:59 https://t.co/kG4PZuhHYC — Sumeet Raghvan ஸுமீத் ராகவன் (@sumrag) October 19, 2020

