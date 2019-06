VIDEO: जब पैरों में गिरी रोती-बिलखती महिला, स्मृति ईरानी ने मंच पर कलेजे से लगा लिया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी (Smriti Irani) को उस वक्त अजीबो-गरीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब एक महिला मंच पर आकर उनके पैरों में गिर पड़ी. यह देख केंद्रीय मंत्री का दिल पसीज गया और उन्होंने रोती-बिलखती महिला को अपने सीने से लगा लिया.

स्थानीय महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि परिवार के सदस्यों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है. उसे न्याय दिलाया जाए. स्मृति ईरानी ने मामले का संज्ञान लिया और महिला को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. आप भी देखें वीडियो...

#WATCH Amethi: A local woman falls at the feet of Union Minister Smriti Irani on the stage, complaining of land grabbing by family members. Smriti Irani took cognizance of the matter and assured the woman of action. pic.twitter.com/FwR3pKZ3MW

केंद्रीय मंत्री ईरानी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ शनिवार 22 जून से अमेठी के दो दिवसीय दौरे पर हैं. उन्होंने सावंत के साथ 22 जून को दोपहर 12 बजे बरौलिया गांव में दिवंगत बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह के परिजनों से भेंट की. इसके बाद तिलोईं के विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह द्धारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां राजा विश्वनाथ शरण सिंह इंटर कॉलेज परिसर में एक जनसभा को संबोधित किया.

Union Minister S Irani in Amethi: No one had imagined that a woman from a simple family will be given opportunity to be your representative. In a region which was the stronghold of 'naamdaar', where it was believed that even if MP doesn't return for 5 yrs, people will accept him. pic.twitter.com/QQpHFES7UU

— ANI UP (@ANINewsUP) June 22, 2019