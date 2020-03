आगरा के 13 लोगों में मिले Coronavirus के लक्षण, पुणे लैब भेजे गए सैंपल, उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी

शोभित चतुर्वेदी/आगरा: नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल के छात्र के पिता में कोरोना वायरस की पुष्टि होने बाद जिला चि​कित्सा अधिकारी ने अनुराग भार्गव ने गौतमबुद्ध नगर में अलर्ट जारी किया है. छात्र के पिता दिल्ली में रहते हैं और हाल ही में इटली से भारत आए हैं. अब आगरा में भी कोरोना वायरस के 13 संदिग्ध मिले हैं.

इनमें 6 लोग कोरोना वायरस के हाइली सस्पेक्ट हैं. ये सभी वही लोग हैं, जो इटली से आए शख्स के संपर्क में आए थे. फिलहाल, इन सभी 13 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और इनके सैंपल को पुणे के नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ विरोलॉजी में परीक्षण के लिए भेजा गया है.

Government of India: Six cases with high viral load have been detected during sample testing in Agra. These are the ones who have come in contact with the COVID-19 patient from Delhi, reported yesterday. They have been kept in isolation. #CoronaVirus pic.twitter.com/aQMj7GRYWA — ANI (@ANI) March 3, 2020

गृह मंत्रालय ने बताया कि आगरा में 13 लोग ऐसे मिले हैं जिनमें कोरोना वायरस (COVID-19) के लक्षण मिले हैं. साथ ही इन 13 के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच भी शुरू हो गई है. स्वास्थ्य विभाग के आला-अफसर इन आगरा के 13 कोरोना वायरस संदिग्धों के संपर्क में आए व्यक्तियों की तलाश एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क (IDSP) के माध्यम से कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. विदेश से आने वाले सभी लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है.

ये भी पढ़ें: UP: नोएडा में छात्र के पिता में हुई Coronavirus की पुष्टि, अलर्ट जारी कर स्कूल ने टाली परीक्षा

Govt of India: The samples are being sent to National Institute of Virology for confirmation. Contact tracing of the persons who have come in contact with these six persons is also simultaneously being done through the Integrated Disease Surveillance Program (IDSP) network. https://t.co/aUA11npYbc — ANI (@ANI) March 3, 2020

दरअसल, इटली से आए जिस शख्स में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई. उसने आगरा में एक पार्टी रखी थी. पार्टी में नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल के 2 बच्चों समेत 5 लोग शामिल हुए थे. इसके अलावा आगरा के कई लोग भी शामिल हुए थे. इस शख्स का बेटा नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है.

Anurag Bhargav, Chief Medical Officer of Gautam Buddh Nagar: We are also sanitizing the school bus in which the children travelled. https://t.co/y5Ey2iz2Xt — ANI UP (@ANINewsUP) March 3, 2020

गौतमबुद्धनगर सीएमओ ने मामले के संज्ञान में आने के बाद स्कूल को नोटिस भेजकर इस बारे में जानकारी दी. स्कूल में अगले दो दिनों के लिए छुट्टी कर दी गई है. मेडिकल टीम स्कूल को सैनिटाइज कर रही है. गौतमबुद्धनगर के सीएमओ अनुराग भार्गव अपनी टीम के साथ खुद स्कूल की जांच करने पहुंचे.

ये वीडियो भी देखें: