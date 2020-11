आगरा SSP बबलू कुमार, उनकी पत्नी और सास कोरोना संक्रमित, DM पीएन सिंह भी आइसोलेट हुए

आगरा: आगरा के वरिष्‍ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) बबलू कुमार, उनकी पत्नी और सास में कोरोना की पुष्टि हुई है. एसएसपी के संक्रमित होने की जानकारी के बाद जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह, उनका ड्राइवर और स्टाफ 48 घंटे के लिए आइसोलेशन में चले गए हैं. जिलाधिकारी सोमवार को अपनी कोविड-19 की जांच करवाएंगे. चार नवंबर को जिलाधिकारी और एसएसपी एक ही कार में घूमे थे. ये दोनों बीते गुरुवार और शुक्रवार को कोर्ट भी साथ गए थे.

आगरा जिलाधिकारी पीएन सिंह भी आइसोलेट हुए

जिलाधिकारी के आइसोलेट होने के बाद डीएम कम्पाउंड के गेट को बंद कर दिया गया है. किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है. आगरा जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने उनसे मिलने वालों को लक्षण दिखने पर टेस्ट करवाने का अनुरोध किया है. उधर एसएसपी के दोनों बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इनके सैंपल एसएन मेडिकल कॉलेज में आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजे गए हैं. वहीं, एसएसपी के साथ रह रहे दो दर्जन पुलिस कर्मियों के एंटीजन टेस्ट कराए जा रहे हैं.

एसएसपी कई बैठकों में शामिल हुए, PC भी की थी

एसएसपी बबलू कुमार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ ही अन्य बैठकों में शामिल हो रहे थे. उन्होंने बड़ी वारदात के आरोपितों के पकड़े जाने पर प्रेस वार्ताएं भी की हैं, ऐसे में उनके संपर्क में आने वाले संदिग्ध लोगों की भी जांच कराई जा रही है. एसएसपी ने ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, ''मेरा कोरोना टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है. मैं स्वस्थ्य हूं और होम आइसोलेशन में हूं. जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हों वे कृप्या प्रोटोकॉल फॉलो करें.''

My #Civid19 test results came positive today ; am keeping good health and in home isolation; those who came in contacts with me are requested to follow the the protocols.

