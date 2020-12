धमकियों से भी नहीं घबरायी ये महिला, 40 सालों से कर रही बेसहारा कुत्तों की सेवा

नई दिल्ली: आगरा की रहने वाली विनीता अरोड़ा (Vineeta Arora) सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा कुत्तों की पिछले 40 साल से देखभाल कर रही हैं. उन्होंने इसके लिए एक कैस्पर्स होम बना रखा है जहां, सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा कुत्तों को रहने के लिए घर मिला है. यहां इनके खाने की उचित व्यवस्था की जाती है.

कैस्पर्स होम नाम से चला रहीं संस्था

कैस्पर्स होम नाम की संस्था कुत्तों के लिए काम कर रही है, ये संस्था घायल कुत्तों को लाकर उनका इलाज कराती है, साथ ही उनको खाने-पीने से लेकर रहने तक की व्यवस्था करती है. संस्था का संचालन करने वाली विनीता अरोरा ने बताया कि वह बचपन से जानवरों के साथ जुड़ी हुई हैं. उनकी यह संस्था 2016 से इनकी देखभाल के लिए काम कर रही है. यहां के कर्मचारी परिवार के सदस्य की तरह इनकी देखभाल करते हैं. इस काम में वॉलंटियर भी खूब जुड़े हैं.

Agra: A woman rescues & rehabilitates stray dogs in Agra. Vineeta Arora of Casper's Home says, "I have been doing this for 40 years. Majority of dog rescuers treat the animal & leave them but I keep them at the shelter. Sometimes, I get threats when I go to rescue dogs". (11.12) pic.twitter.com/2eRDtqhpTJ

