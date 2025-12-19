Hapur Viral News: क्या अजगर बनेगा रे तू... एनाकोंडा जैसे सांप का युवाओं ने निकाला जुलूस, हिम्मत देख हर कोई हैरान

Hapur Ajgar Viral News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक एनाकोंडा जैसा दिखने वाला 20 फुट का अजगर युवाओं के लिए खिलौना बन गया. इस अजगर का गांव के युवाओं ने न सिर्फ जुलूस निकाला, बल्कि उसे उठाकर वीडियो भी बनाया और फोटो भी क्लिक करवाएं. जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो और तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

गांव में अजगर बना युवाओं का खिलौना

दरअसल, हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के दयाल गांव में एक करीब 20 फुट का एनाकोंडा जैसा विशालकाय अजगर खेत में गांव वालों को दिखाई दिया. जैसे ही इसकी सूचना गांव के तमाम युवाओं को मिली, वह बिना देरी अजगर को पकड़ने के लिए पहुंच गए. वो ऐसे उत्सुक हो गए कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अजगर को पकड़ लिया.

हलक में अटकी अजगर की सांस

फिर क्या था गांव के युवाओं के हाथों में आया अजगर कुछ समझ पाता, उससे पहले ही हुड़दंगी युवाओं ने उसका खेल बना दिया. पूरे गांव में इन युवाओं ने अजगर को हाथ में लेकर उसका ऐसा जुलूस निकाला कि अजगर भी अपने अजगर होने पर शायद संदेह करने लगा होगा. यहां अजगर को लगा होगा कि आज उसे अपनी ही जान छुड़ाने के लाले पड़ जाएंगे. हापुड़ के हुड़दंगी युवाओं ने अजगर को अपना ऐसा खतरों के खिलाड़ी वाला रूप दिखाया की अजगर की सांस गले में जाकर अटक गई.

गांव के यह युवा अजगर को न सिर्फ पकड़ने में सफल हुए, बल्कि उसे पूरे गांव में घूमाते हुए अपने सिर से ऊपर उठाकर फोटो खिंचाते हुए दिखाई दिए, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कैसे बची अजगर की जान?

जब गांव में अजगर के आने की सूचना मिलने पर जैसे ही वन विभाग की टीम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, तो एनाकोंडा जैसे 20 फीट के खतरनाक अजगर के साथ गांव के युवाओं को मस्ती करते हुए देखकर वह भी दंग रह गए. मानो वन विभाग की टीम भी कह रही हो कि यहां अजगर से खतरा ग्रामीणों को नहीं, बल्कि ग्रामीण युवाओं से अजगर को खतरा है. फिर जैसे-तैसे वन विभाग कर्मियों ने अजगर को इन युवाओं के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ ले गए. जिससे अजगर की जान बच गई.

