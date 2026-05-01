'अब उसके साथ नहीं रहना…’ 22 साल की विवाहिता प्रधान संग फरार, न्याय की तलाश में भटक रहा पति

Jhansi News: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 22 साल की एक विवाहिता अपने से 33 साल बड़े गांव के प्रधान को लेकर भाग गई. वहीं महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी लाखों रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात भी अपने साथ ले गई. हिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना मऊरानीपुर क्षेत्र की बताई जा रही है. वहीं पीडित पति ने मुताबिक, दोनों की शादी साल 2024 में हुई थी, शुरुआती दौरा में सब कुछ सामान्य था, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में दरार आने लगी. पति का आरोप है कि गांव के प्रधान का उसके घर आना-जाना बढ़ गया था, जिसके चलते उसकी पत्नी और प्रधान के बीच नजदीकियां बढ़ती गई.

लाखों की नकदी और जेवर ले जाने का आरोप

पति ने कई बार इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन उसकी बात को अनदेखा कर दिया गया. आरोप है कि 29 अप्रैल की शाम को जब वह घर पर नहीं था, उसकी पत्नी प्रधान के साथ चली गई. जाते समय वह घर में रखे करीब 2.40 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात भी अपने साथ ले गई.

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मोहल्ले के कुछ लोगों ने भी दोनों को साथ जाते हुए देखने की बात कही है, जिससे मामले को और मजबूती मिलती है. पीड़ित का कहना है कि वह अपनी पत्नी के साथ सामान्य जीवन जीना चाहता था, लेकिन इस रिश्ते ने सब कुछ बिखेर दिया. इस मामले में पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. वहीं मऊरानीपुर थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है.

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