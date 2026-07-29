38 की महिला, 18 का प्रेमी...इंस्टा से चढ़ा प्यार का ऐसा बुखार, 3 बच्चों की मां छोड़ आई बिहार में अपना घर-बार

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 38 वर्षीय महिला की दोस्ती 18 साल के लड़के से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों का रिश्ता आगे बढ़ गया. फिर मिलने की चाह बढ़ी. महिला ने अपने प्रेमी को अपने बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी. महिला का पति प्रद्युमन मजदूरी करता था. 15 साल पहले उसकी शादी सुमन कुमारी से हुई थी. इसके बाद उनके तीन बच्चे आदित्य ,परसराज और रूही हैं. सुमन सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पोस्ट करती थी.