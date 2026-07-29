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38 की महिला, 18 का प्रेमी...इंस्टा से चढ़ा प्यार का ऐसा बुखार, 3 बच्चों की मां छोड़ आई बिहार में अपना घर-बार

Lakhimpur Kheri Instagram Love Story: बिहार की एक महिला ने अपने 18 साल के प्रेमी के लिए पति को छोड़ दिया. दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी. इसके बाद धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. फिर महिला ने अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने प्रेमी के पास आ गई.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 29, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:16 AM IST
38 की महिला, 18 का प्रेमी...इंस्टा से चढ़ा प्यार का ऐसा बुखार, 3 बच्चों की मां छोड़ आई बिहार में अपना घर-बार
Image Credit: Instagram Love Story

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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