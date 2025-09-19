Pithoragarh News: चपरासी को बना दिया प्रिंसिपल! नियमों के गजब खेल में विभाग भी उलझा, जानें पूरा मामला

मनीष चौधरी/पिथौरागढ़: जब किस्मत मेहरबान होती है तो रंक भी राजा बना जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ है पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के जीआईसी खतेड़ा स्कूल में. यहां प्रभारी प्राधानाचार्य के पद त्यागने के बाद स्कूल के ही एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, जो पहले घंटी बजाता था, प्रिंसिपल बना दिया गया. अब जीआईसी खतेड़ा में सरकारी जिम्मेदारियां निभाने से लेकर प्रबंधन तक जैसे बड़े फैसले लेने का जिम्मा चपरासी के कंधों पर है.

अब आप सोच रहे होंगे कि कोई नियम कानून है या नहीं है जो ऐसे किसी को भी प्रिंसिल बना सकते हैं. भला योग्यता भी कोई माइने रखती है. तो आपको बता दें कि यह सब नियमों की आड़ में ही हुआ है. आइये आपको समझाते हैं पूरा मामला क्या है.

चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कैसे अचानक प्रिंसिपल बन गया, यह जानने से पहले आपको बता दें कि इस घटना को लेकर राजकीय शिक्षकों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और पठन-पाठन के अलावा और भी कोई विभागीय दायित्व नहीं संभालने का ऐलान कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल जीआईसी खतेड़ा इंटर कॉलेज में स्थायी प्राधानाचार्य नहीं है. हिंदी के प्रवक्ता छोटे सिंह यह प्रभार संभाल रहे थे. संघ के फैसले के बाद उन्होंने पद से त्यागपत्र दिया तो अब चपरासी को प्रिंसिपल का दायित्व दे दिया गया है.

कैसे हुआ नियमों का ये खेल

जीआईसी खतेड़ा में हिंदी प्रवक्ता के साथ एक अन्य स्थायी शिक्षक और पांच अतिथि शिक्षक तैनात हैं और सिर्फ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैनाती है. स्थायी शिक्षक प्रभार छोड़ रहे हैं जबकि अतिथि शिक्षकों को कोई भी सरकारी दायित्व नहीं दिया जा सकता. ऐसे में यहां प्रभारी प्रधानाचार्य का दायित्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिया जा सकता है. इसी नियम की आड़ में अब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी राजू गिरी जीआईसी खतेड़ा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: गजब हो गया! नाम-पहचान सब एक लेकिन 6-6 जिलों में नौकरी कर रहा अर्पित सिंह, सामने आया चौंकाने वाला मामला

उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttarakhand News in Hindi और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तराखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के śलिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!