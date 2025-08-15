Chandauli News: चंदौली में पकड़ा गया 'अनोखा' चोर, महीने में तीन-चार चोरी नहीं करने पर हो जाता था बीमार!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2882543
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

Chandauli News: चंदौली में पकड़ा गया 'अनोखा' चोर, महीने में तीन-चार चोरी नहीं करने पर हो जाता था बीमार!

Chandauli News: यूपी के चंदौली जिले में पुलिस ने एक शातिर चोर गिरोह का खुलासा किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक चोर ऐसा भी है जो चोरी का एडिक्टटेड था. वह महीने में दो तीन चोरी नहीं करने पर बीमार हो जाता था.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 15, 2025, 06:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

चंदौली/संतोष जायसवाल: शातिर चोरों की खबरें तो आपने खूब पढ़ी, देखी और सुनी होंगी लेकिन यूपी के चंदौली जिले में पुलिस के हत्थे चढ़े चोर की कहानी बेहद 'अजब-गजब' है. आरोपी चोरी का एडिक्टेड हो चुका था. महीने में अगर वह तीन से चार चोरी नहीं कर लेता तो बीमार पड़ जाता था. पुलिस ने जब चोरों के गैंग को गिरफ्तार किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

चोरों के गिरोह को पुलिस ने दबोचा
मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने एक शातिर चोर गिरोह को दबोचा है. जिसने 20 जून की रात मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के मढ़िया गांव में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था. आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं. पकड़े गए दो आरोपियों ने 40 से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है. हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक शातिर चोर उमेश यादव है, जो चोरी करने की बीमारी से ग्रसित है. महीने में अगर वह दो से तीन चोरी नहीं करता है, तो वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता है.

हुआ चौंकाने वाला खुलासा
अपर पुलिस अधीक्षक ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी उमेश यादव एक अजीब सी मानसिक बीमारी से ग्रसित है, जिसे चोरी करने का शौक या बीमारी कहा जा सकता है. क्योंकि वह महीने में दो से तीन बार जब तक चोरी नहीं करता, तब तक वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता था और इस तनाव से निजात पाने के लिए वह चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था.

चोरी की कई बड़ी घटनाओं को दे चुके अंजाम
गैंग के सरगना उमेश यादव को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जबकि उसके साथी धर्मेंद्र यादव और ओमप्रकश सेठ को मुगलसराय पुलिस ने धर दबोचा. दोनों आरोपी रिंग रोड ब्रिज के नीचे गहनों का बंटवारा कर रहे थे. दोनों के पास से सोने-चांदी के 10 लाख कीमत के जेवरात बरामद हुए हैं. उमेश और धर्मेंद्र आपस में रिश्तेदार बताये गए हैं. शातिर चोर उमेश यादव ने 30 से अधिक छोटी-बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है. आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए कीमत के सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं.

यह भी पढ़ें - Chandauli News: तैयार हो जाओ घूमने चलेंगे...घर पहुंचा तो कमरे के अंदर का नजारा देखकर उड़े पति के होश

 

 

TAGS

Chandauli News

Trending news

Afzal Ansari
अखिलेश की तुलना भगत सिंह से की....सपा सांसद ने पूजा पाल के निष्‍कासन पर क्‍या कहा?
Ayodhya news
ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया भारतीय सेना का अदम्य साहस: कुलपति
Lucknow news
लखनऊ में बेच रहा था नशे वाली चाट, पुलिस ने दुकानदार को दबोचा,हुआ चौंकाने वाला खुलासा
Noida News
भैया गाड़ी रोक दो....पुलिस को देख कैब ड्राइवर ने दौड़ाई तेज रफ्तार कार, वीडियो वायरल
Ghaziabad News
बाइक पर स्टंटबाजी बनी 'मौत', दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे पर दो युवकों ने गंवाई जान
Kanpur News
नाबालिग का अपहरण कर गला दबाकर की हत्या, कानपुर देहात में झाड़ियों में फेंका शव
prayagraj news
राहुल गांधी पर नंदी ने बोला हमला,तुष्टिकरण की राजनीति और देश को बांटने का लगाया आरोप
firozabad accident
फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, दो बाइकों की जोरदार भिंड़त, जिंदा जला एक युवक
Etawah news
'केशव मौर्य जैसा होगा पूजा पाल का हाल', शिवपाल ने सपा से निष्कासन के बाद साधा निशाना
Ghaziabad News
मेरठ,हापुड़,बागपत के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर,गाजियाबाद अथॉरिटी संभालेगी इलाके
;