Chandauli News: चंदौली में पकड़ा गया 'अनोखा' चोर, महीने में तीन-चार चोरी नहीं करने पर हो जाता था बीमार!

चंदौली/संतोष जायसवाल: शातिर चोरों की खबरें तो आपने खूब पढ़ी, देखी और सुनी होंगी लेकिन यूपी के चंदौली जिले में पुलिस के हत्थे चढ़े चोर की कहानी बेहद 'अजब-गजब' है. आरोपी चोरी का एडिक्टेड हो चुका था. महीने में अगर वह तीन से चार चोरी नहीं कर लेता तो बीमार पड़ जाता था. पुलिस ने जब चोरों के गैंग को गिरफ्तार किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

चोरों के गिरोह को पुलिस ने दबोचा

मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने एक शातिर चोर गिरोह को दबोचा है. जिसने 20 जून की रात मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के मढ़िया गांव में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था. आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं. पकड़े गए दो आरोपियों ने 40 से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है. हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक शातिर चोर उमेश यादव है, जो चोरी करने की बीमारी से ग्रसित है. महीने में अगर वह दो से तीन चोरी नहीं करता है, तो वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता है.

हुआ चौंकाने वाला खुलासा

अपर पुलिस अधीक्षक ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी उमेश यादव एक अजीब सी मानसिक बीमारी से ग्रसित है, जिसे चोरी करने का शौक या बीमारी कहा जा सकता है. क्योंकि वह महीने में दो से तीन बार जब तक चोरी नहीं करता, तब तक वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता था और इस तनाव से निजात पाने के लिए वह चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था.

चोरी की कई बड़ी घटनाओं को दे चुके अंजाम

गैंग के सरगना उमेश यादव को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जबकि उसके साथी धर्मेंद्र यादव और ओमप्रकश सेठ को मुगलसराय पुलिस ने धर दबोचा. दोनों आरोपी रिंग रोड ब्रिज के नीचे गहनों का बंटवारा कर रहे थे. दोनों के पास से सोने-चांदी के 10 लाख कीमत के जेवरात बरामद हुए हैं. उमेश और धर्मेंद्र आपस में रिश्तेदार बताये गए हैं. शातिर चोर उमेश यादव ने 30 से अधिक छोटी-बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है. आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए कीमत के सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं.

