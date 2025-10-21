घर वालों ने दिवाली की मांग नहीं की पूरी तो हाइटेंशन टॉवर पर चढ़ा युवक, नीचे उतरने रखी ये शर्त!

सोनभद्र/अरविंद दुबे: यूपी के सोनभद्र जिले से एक अजब गजब मामला सामने आया है. जहां एक युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया. लोगों ने जब युवक को देखा तो हैरान रह गये. लोगों ने उसे समझाकर नीचे उतरने के लिए कहा लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं दिखा. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. युवक के इस कारनामे के पीछे वजह भी सामने आई है.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल पूरा मामला अनपरा थाना क्षेत्र का है. जहां एक युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया. बताया जा रहा है कि युवक अपने परिजनों से नाराज था, और अब कई घंटे बीत जाने के बाद भी नीचे उतरने को तैयार नहीं है. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, जो लगातार युवक को सकुशल नीचे उतारने की कोशिश कर रही है. घटना के चलते मौके पर भारी भीड़ जुट गई है.

जिद पर अड़ा युवक, नीचे उतरने रखी शर्त

जानकारी के मुताबिक, 24 वर्षीय युवक दिवाली के मौके पर घरवालों से कुछ जरूरतें पूरी करवाना चाहता था. परिजनों द्वारा बात न मानने पर नाराज होकर वह सीधे हाईटेंशन टावर पर जाकर चढ़ गया. लोगों और पुलिस ने उसे नीचे उतारने के कई प्रयास किए, लेकिन युवक जिद पर अड़ा है. जब उसकी मांग पूरी होंगी तभी वह नीचे आएगा. वहीं, फायर ब्रिगेड की टीम जब उसे बचाने के लिए टॉवर पर चढ़ने लगी तो युवक और ऊपर जाने की कोशिश करने लगा.

चर्चा का विषय बना मामला

हालात ऐसे बन गए हैं कि अब उसे सकुशल नीचे उतारना पुलिस और रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. पुलिस प्रशासन मौके पर डटा हुआ है, और लगातार बातचीत कर युवक को शांत करने की कोशिश की जा रही है. अनपरा थाना क्षेत्र के लाल टावर के पास की ये घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.