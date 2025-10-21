Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2969730
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

घर वालों ने दिवाली की मांग नहीं की पूरी तो हाइटेंशन टॉवर पर चढ़ा युवक, नीचे उतरने रखी ये शर्त!

Sonbhadra News; पी के सोनभद्र जिले से एक अजब गजब मामला सामने आया है. जहां एक युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया. लोगों ने जब युवक को देखा तो हैरान रह गये. लोगों ने उसे समझाकर नीचे उतरने के लिए कहा लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं दिखा.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 21, 2025, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

सोनभद्र/अरविंद दुबे:  यूपी के सोनभद्र जिले से एक अजब गजब मामला सामने आया है. जहां एक युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया. लोगों ने जब युवक को देखा तो हैरान रह गये. लोगों ने उसे समझाकर नीचे उतरने के लिए कहा लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं दिखा. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. युवक के इस कारनामे के पीछे वजह भी सामने आई है.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल पूरा मामला अनपरा थाना क्षेत्र का है. जहां एक युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया. बताया जा रहा है कि युवक अपने परिजनों से नाराज था, और अब कई घंटे बीत जाने के बाद भी नीचे उतरने को तैयार नहीं है. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, जो लगातार युवक को सकुशल नीचे उतारने की कोशिश कर रही है. घटना के चलते मौके पर भारी भीड़ जुट गई है.

जिद पर अड़ा युवक, नीचे उतरने रखी शर्त
जानकारी के मुताबिक, 24 वर्षीय युवक दिवाली के मौके पर घरवालों से कुछ जरूरतें पूरी करवाना चाहता था. परिजनों द्वारा बात न मानने पर नाराज होकर वह सीधे हाईटेंशन टावर पर जाकर चढ़ गया. लोगों और पुलिस ने उसे नीचे उतारने के कई प्रयास किए, लेकिन युवक जिद पर अड़ा है. जब उसकी मांग पूरी होंगी तभी वह नीचे आएगा. वहीं, फायर ब्रिगेड की टीम जब उसे बचाने के लिए टॉवर पर चढ़ने लगी तो युवक और ऊपर जाने की कोशिश करने लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

चर्चा का विषय बना मामला
हालात ऐसे बन गए हैं कि अब उसे सकुशल नीचे उतारना पुलिस और रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. पुलिस प्रशासन मौके पर डटा हुआ है, और लगातार बातचीत कर युवक को शांत करने की कोशिश की जा रही है. अनपरा थाना क्षेत्र के लाल टावर के पास की ये घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

 

TAGS

Sonbhadra News

Trending news

aligarh news
अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस की टक्कर से दो की मौत, दो गंभीर घायल
Rishikesh news
ऋषिकेश कुंभ में इस बार नहीं दिखेगा एक भी बिजली तार,अंडरग्राउंड होंगी बिजली लाइन
Azamgarh news
भंडारे का खाना खाने पर भिड़े दो पक्ष, युवक की मौत, मातम में बदलीं दिवाली की खुशियां
kanpur Dehat
कानपुर देहात में दिवाली पर युवक को उतारा मौत के घाट,पटाखों की गूंज में गूंजी गोलियां
Basti News
'मौत' के मुंह से वापस लौटे तीन शख्स, हवा में तीन बार घूमकर पहिए पर खड़ी हुई कार
Lucknow latest news
अंबेडकर स्मार्क में कर सकेंगे अब सुबह की सैर, वो भी फ्री, पार्क खुलने का समय भी बदला
UP News
दिवाली पर आग ने किया करोड़ों का नुकसान, 3 जिलों में पलक झपकते ही खाक हुईं दुकान
deoria latest news
बड़ी शातिर निकलीं देवरिया नगरपालिका की मैडम! सेवा विस्तार के लिए किया गजब फर्जीवाड़ा
Varanasi latest news
वाराणसी में जुआरियों ने काटा बवाल, पुलिस पर पथराव, दारोगा की बाइक फूंकी
kaushambi news
कौशांबी में तेज रफ्तार 2 बाइकें आपस में भिड़ीं, 2 की मौत, घर से घूमने निकले थे दोनों