Almora News: एक ही फ्रेम में लेपर्ड, गाय और जंगली सूअर, जंगल की सड़क पर दिखा अनोखा और दुर्लभ नजारा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2921547
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

Almora News: एक ही फ्रेम में लेपर्ड, गाय और जंगली सूअर, जंगल की सड़क पर दिखा अनोखा और दुर्लभ नजारा

Almora News: अल्मोड़ा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां देर रात सड़क पर एक ही फ्रेम में लेपर्ड, गाय और जंगली सूअर एक साथ दिखाई दिए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Almora News
Almora News

Almora News/देवेंद्र सिंह: अल्मोड़ा में एक अनोखा और दुर्लभ नजारा देखने को मिला है. यहां एनटीडी के पास सड़क पर देर शाम एक ही फ्रेम में लेपर्ड, गाय और जंगली सूअर साथ दिखाई दिए. इस नजारा को किसी राहगीर ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. फिर उसे सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दिया.

इंटरनेट पर वीडियो हुआ वायरल
राहगीर द्वारा बनाया गया यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. जिस पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा दृश्य शायद ही कभी देखने को मिलता है, जहां शिकारी और शिकार दोनों बिना डर के एक साथ आराम फरमा रहे हो.

लोगों के लिए हैरानी का सबब
खास तौर पर तेंदुआ (लेपर्ड), गाय और जंगली सूअर जैसे जानवरों पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार वह शांत दिखाई दिया. तीनों एक साथ दिखाई दिए. जंगल से सटे होने की वजह से इस इलाके में आए दिन जंगली जानवरों की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, लेकिन एक साथ तीनों का यूं सड़क पर दिखना लोगों के लिए हैरानी का सबब बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

वन विभाग का कहना है कि जंगलों में कैमरा ट्रैप और गश्त बढ़ाई जा रही है, ताकि जंगली जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और इंसानों व जानवरों के बीच टकराव से बचाव हो.

यह भी देखें: मिनटों में मौत के मुंह से निकले वनकर्मी, देखिए 3 बाघों से बचने के लिए कैसे पेश की बहादुरी की मिसाल!

TAGS

leopardcowWild boarAlmora NewsViral Video

Trending news

Pandit Chhannulal Mishra
पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की तबीयत बिगड़ी, बीएचयू में भर्ती
Emergency Call Box
फोन मिलाने का झंझट खत्म!सिर्फ एक बटन दबाते ही मिलेगी मदद,मिनटों में हाजिर होगी पुलिस
jaunpur news
यूपी में डबल मर्डर से सनसनी,दो भाइयों की गोली मारकर हत्या,घात लगाकर बैठे थे बदमाश
Child trafficking racket
चारबाग रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का बड़ा मामला,5 नाबालिगों को बचाकर तस्कर को पकड़ा
Lucknow news
लखनऊ में बड़ा हादसा टला,टेक ऑफ के बाद नहीं उड़ी फ्लाइट,विमान में सवार थीं डिंपल यादव
Hindi Diwas 2025
हिंदी दिवस आज, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने दी प्रदेशवासियों को बधाई
Police Team Attacked
Pratapgarh News:दरोगा की वर्दी फाड़ी, पुलिस की बाइक तोड़ी, फिर घर छोड़ दबंग हुए फरार
UTTAR PRADESH
फिर रुकी वैष्णो देवी यात्रा,UP के भक्तों को अभी करना होगा इंतजार,जानें कब होगी शुरू
Varanasi online puja
काशी के इन 6 मंदिरों में आज से फ्री ऑनलाइन सेवा, घर बैठे मिलेगा प्रसाद-पूजा का Video
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में दिखेंगे काले बदरा,5 दिनों तक होगी जोरदार बारिश,काशी में ऐसा रहेगा मौसम
;