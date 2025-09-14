Almora News: एक ही फ्रेम में लेपर्ड, गाय और जंगली सूअर, जंगल की सड़क पर दिखा अनोखा और दुर्लभ नजारा

Almora News/देवेंद्र सिंह: अल्मोड़ा में एक अनोखा और दुर्लभ नजारा देखने को मिला है. यहां एनटीडी के पास सड़क पर देर शाम एक ही फ्रेम में लेपर्ड, गाय और जंगली सूअर साथ दिखाई दिए. इस नजारा को किसी राहगीर ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. फिर उसे सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दिया.

इंटरनेट पर वीडियो हुआ वायरल

राहगीर द्वारा बनाया गया यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. जिस पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा दृश्य शायद ही कभी देखने को मिलता है, जहां शिकारी और शिकार दोनों बिना डर के एक साथ आराम फरमा रहे हो.

लोगों के लिए हैरानी का सबब

खास तौर पर तेंदुआ (लेपर्ड), गाय और जंगली सूअर जैसे जानवरों पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार वह शांत दिखाई दिया. तीनों एक साथ दिखाई दिए. जंगल से सटे होने की वजह से इस इलाके में आए दिन जंगली जानवरों की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, लेकिन एक साथ तीनों का यूं सड़क पर दिखना लोगों के लिए हैरानी का सबब बना हुआ है.

वन विभाग का कहना है कि जंगलों में कैमरा ट्रैप और गश्त बढ़ाई जा रही है, ताकि जंगली जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और इंसानों व जानवरों के बीच टकराव से बचाव हो.

