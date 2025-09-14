शादी हुई पांच महीने पहले, दिल अब भी अटका प्रेमी पर... अमेठी में बना अनोखा रिश्ता
शादी हुई पांच महीने पहले, दिल अब भी अटका प्रेमी पर... अमेठी में बना अनोखा रिश्ता

Amethi News: कमरौली थाना क्षेत्र के दीना का पुरवा सिंदूरवा गांव में एक युवक की शादी 2 मार्च 2025 को रानीगंज उत्तरगांव में हुई थी. शादी के पांच महीने बाद भी उमा ने अपने प्रेमी से बातचीत करती रही. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 14, 2025, 07:40 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Amethi News: यूपी के अमेठी में अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कर दी. दोनों परिवारों की मौजूदगी में पत्नी और उसके प्रेमी ने एक-दूसरे को माला पहनाई. इसके बाद दोनों हंसी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो गए. इस अनोखी शादी की पूरे गांव में चर्चा हो रही है. 

अमेठी में अनोखी शादी
दरअसल, कमरौली थाना क्षेत्र के दीना का पुरवा सिंदूरवा गांव में निवासी शिवशंकर की शादी 2 मार्च 2025 को रानीगंज उत्तरगांव की उमा के साथ हुई थी. दोनों परिवारों की मौजूदगी में सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के साथ विवाह संपन्न हुआ. शादी के बाद उमा ससुराल तो आ गईं, लेकिन उनका दिल अब भी अपने पुराने प्रेमी में ही उलझा रहा. आरोप है कि शादी के बाद भी उमा अपने प्रेमी से फोन पर बात करती रही. 

पति ने की समझाने की कोशिश की 
शादी के शुरुआती दिनों में जब शिवशंकर को यह पता चला कि उसकी पत्‍नी का प्रेमी है तो उसने समझाने की कोशिश की. घर-परिवार का हवाला भी दिया लेकिन उमा अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं हुईं. धीरे-धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा और कलह बढ़ गई. आए दिन प्रेमी को लेकर उमा और शिवशंकर में लड़ाई हो जाती. इससे तंग आकर शिवशंकर ने पत्‍नी की शादी उसके प्रेमी से कराने की सोची. 

मंदिर में हुई दूसरी शादी
आखिरकार विवाद और तनाव से बचने के लिए शिवशंकर ने आपसी लिखा-पढ़ी के बाद औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर स्थित एक मंदिर में पत्‍नी उमा की शादी उसके प्रेमी से करा दी. दोनों परिवारों की मौजूदगी में उमा ने प्रेमी को वरमाला पहनाई. इसके बाद प्रेमी ने उमा की मांग में सिंदूर भरा. इसके बाद शिवशंकर ने खुद अपनी पत्नी उमा को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया. 

गांव में चर्चा का विषय
यह घटना पूरे गांव और इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग इसे प्यार, शादी और समझौते का अनोखा उदाहरण बता रहे हैं. कुछ इसे रिश्तों की मजबूरी कह रहे हैं तो कुछ इसे पति की बड़ी दिलेरी मान रहे हैं. हालांकि इस अनोखी शादी की चर्चा हो रही है. 

