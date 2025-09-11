4 बीघा जमीन के कागजात और जेवर ले गई... पति का झलकता दर्द, 9 बच्चों की मां प्रेमी संग मिलकर किया बड़ा कांड

Badaun News/अमित अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के बदायूं नौ बच्चों की मां है, अचानक अपने प्रेमी संग फरार हो गई. और तो और, वह अपने साथ 10 साल की बेटी, करीब तीन लाख रुपये के जेवरात, 50 हजार रुपये नकद और पति द्वारा खरीदी गई चार बीघा जमीन के कागजात भी ले गई.

कहां का है ये मामला?

थाना उसहैत क्षेत्र के ग्राम खेड़ा जलालपुर की बताई जा रही है. पीड़ित पति का कहना है कि उसने 32 साल पहले शादी की थी और मजदूरी कर किसी तरह परिवार पाला. नौ बच्चों में से तीन की शादियां भी हो चुकी हैं. लेकिन इतने लंबे वैवाहिक जीवन के बाद पत्नी ने प्रेमी से नजदीकियां बढ़ाईं और फिर घर छोड़कर भाग गई.

कासगंज के युवक से हुआ इश्क

जानकारी के मुताबिक महिला को कासगंज जिले के बाहेड़िया निवासी पप्पू पुत्र लोचन से प्रेम हो गया. धीरे-धीरे मुलाकातें बढ़ीं और फिर इश्क इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने साथ जीने-मरने की कसमें खा लीं. आखिरकार महिला ने पति और पूरे परिवार को धोखा देकर प्रेमी संग फरार होने का फैसला कर लिया.

अदालत में सुनाई प्रेम की दास्तां

घटना की शिकायत पति ने पुलिस से की. पुलिस ने महिला को तलाश कर न्यायालय में पेश किया. वहां महिला ने साफ कह दिया कि वह अपने प्रेमी पप्पू के साथ ही रहना चाहती है. इसके बाद अदालत के आदेश पर पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी के सुपुर्द कर दिया.

पति का दर्द साफ झलकता है कि मैंने मेहनत-मजदूरी करके चार बीघा जमीन खरीदी और पत्नी के नाम करा दी. लेकिन उसी ने मुझे धोखा दिया. जेवरात, नकद और बेटी तक ले गई. मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा.

