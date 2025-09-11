4 बीघा जमीन के कागजात और जेवर ले गई... पति का झलकता दर्द, 9 बच्चों की मां प्रेमी संग मिलकर किया बड़ा कांड
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2918196
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

4 बीघा जमीन के कागजात और जेवर ले गई... पति का झलकता दर्द, 9 बच्चों की मां प्रेमी संग मिलकर किया बड़ा कांड

Badaun News: बदायूं में अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां पर नौ बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Badaun News/अमित अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के बदायूं नौ बच्चों की मां है, अचानक अपने प्रेमी संग फरार हो गई. और तो और, वह अपने साथ 10 साल की बेटी, करीब तीन लाख रुपये के जेवरात, 50 हजार रुपये नकद और पति द्वारा खरीदी गई चार बीघा जमीन के कागजात भी ले गई. 

कहां का है ये मामला?
थाना उसहैत क्षेत्र के ग्राम खेड़ा जलालपुर की बताई जा रही है. पीड़ित पति का कहना है कि उसने 32 साल पहले शादी की थी और मजदूरी कर किसी तरह परिवार पाला. नौ बच्चों में से तीन की शादियां भी हो चुकी हैं. लेकिन इतने लंबे वैवाहिक जीवन के बाद पत्नी ने प्रेमी से नजदीकियां बढ़ाईं और फिर घर छोड़कर भाग गई. 

कासगंज के युवक से हुआ इश्क
जानकारी के मुताबिक महिला को कासगंज जिले के बाहेड़िया निवासी पप्पू पुत्र लोचन से प्रेम हो गया. धीरे-धीरे मुलाकातें बढ़ीं और फिर इश्क इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने साथ जीने-मरने की कसमें खा लीं. आखिरकार महिला ने पति और पूरे परिवार को धोखा देकर प्रेमी संग फरार होने का फैसला कर लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

अदालत में सुनाई प्रेम की दास्तां
घटना की शिकायत पति ने पुलिस से की. पुलिस ने महिला को तलाश कर न्यायालय में पेश किया. वहां महिला ने साफ कह दिया कि वह अपने प्रेमी पप्पू के साथ ही रहना चाहती है. इसके बाद अदालत के आदेश पर पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी के सुपुर्द कर दिया.  

पति का दर्द साफ झलकता है कि मैंने मेहनत-मजदूरी करके चार बीघा जमीन खरीदी और पत्नी के नाम करा दी. लेकिन उसी ने मुझे धोखा दिया. जेवरात, नकद और बेटी तक ले गई. मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा. 

और पढे़ं: प्रेमी संग फरार हुई पत्नी, बेवफाई के सदमे में युवक ने उठाया खौफनाक कदम

TAGS

Badaun news

Trending news

pilibhit accident news
पीलीभीत में रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवारों को उड़ाया, मां-बेटे और पोते की मौत
mathura latest news
मुस्लिम अधिकारी ने हटाई बांके बिहारी की तस्वीर, हिंदू संगठनों में घटना पर आक्रोश
Who is Sushila Karki
सुलगते नेपाल की कमान थामने जा रहीं सुशीला कार्की का मिजाज कैसा है
Auraiya News
जमीन विवाद में बाप को मार डाला! औरैया में कलयुगी बेटे ने पिता पर चढ़ाई कार
Lucknow latest news
दिवाली से पहले यूपी में सड़कों पर खर्च होंगे 400 करोड़, 50,000 KM सड़कें होंगी चकाचक
Unnao News
उन्नाव में उफान पर गंगा, कमिश्नर ने किया बाढ़ क्षेत्र का दौरा, अफसरों को दिए निर्देश
Gorakhpur News
पति के सम्मान में युवक की सरेआम धुनाई, वायरल हुआ हैरान करने वाला वीडियो!
Azamgarh news
पत्नी से फोन पर विवाद... फिर समाज कल्याण अधिकारी ने उठाया खौफनाक कदम
nikki bhati murder case
नोएडा निक्की भाटी मर्डर केस में आरोपियों को नहीं मिली राहत, जमानत की अर्जी खारिज
Amroha News
घर में मुर्गा नहीं बनेगा... फिर पति ने पत्नी का शव गंगा में बहाया
;