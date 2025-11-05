नीचे आ जा, नई बोतल खुली है..शराब का नाम सुनते ही नीचे उतरा बागेश्वर का ‘वीरू’, पुल पर चढ़कर काट रहा था हंगामा!

बागेश्वर/योगेश नागरकोटी: बागेश्वर में एक शराबी युवक की अजीब सनक अब शहर में चर्चा का विषय बन गई है. उसकी हरकतों ने लोगों को शोले के वीरू की याद दिला दी. मंगलवार की रात वह सरयू पुल पर चढ़ गया और करीब एक घंटे तक रेलिंग पर बैठा झूलता, उछल-कूद करता रहा. नीचे पुलिस, फायर टीम और सैकड़ों लोग उसे समझाने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन बागेश्वर का वीरू टस से मस नहीं हुआ.

शोले का बना 'वीरू'

वो बार-बार चिल्ला रहा था - ‘कोई मुझे समझे नहीं! और रेलिंग पर झूल रहा था. पुलिस और फायर टीम के लोग बार-बार उसे नीचे आने को कह रहे थे, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था. करीब एक घंटे बाद पुलिस ने समझाने की हर कोशिश कर ली, मगर कामयाबी नहीं मिली. तभी भीड़ में से एक स्थानीय बार में काम करने वाला युवक आगे बढ़ा और मानो फिल्म का दृश्य सजीव हो गया. उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई अरे वीरू नीचे आ जा, बार में नई बोतल खुली है.

झटपट नीचे उतरा युवक

बस इतना सुनना था कि वीरू ने झटपट नीचे उतरने में देर नहीं लगाई. मौके पर मौजूद सभी लोग पहले तो हैरान, फिर हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. तभी पुलिस जवानों ने बिना देर किए युवक का नंबर ले लिया है। अगली बार जब वीरू किसी पुल पर चढ़ेगा, तो हम सबसे पहले उसे ही बुलाएंगे. लोग अब इस घटना को बागेश्वर का शोले सीन कहकर याद कर रहे हैं. किसी का कहना है, अगर 'बसंती' ना होती, तो वीरू शायद अभी तक पुल पर होता. इधर पुलिस प्रशासन ने इलाके के सभी पुलों पर रात में गश्त बढ़ा दी है और वीरू को ‘स्पेशल वॉच लिस्ट’ में डाल दिया गया है. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

