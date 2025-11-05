Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2989203
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

नीचे आ जा, नई बोतल खुली है..शराब का नाम सुनते ही नीचे उतरा बागेश्वर का ‘वीरू’, पुल पर चढ़कर काट रहा था हंगामा!

Bageshwar NEWS: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से एक अजब गजब मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने पुल की रेलिंग पर चढ़कर जमकर हंगामा काटा, वैसे तो वह उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ लेकिन शराब का नाम सुनते फौरन नीचे उतर आया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 05, 2025, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

बागेश्वर/योगेश नागरकोटी: बागेश्वर में एक शराबी युवक की अजीब सनक अब शहर में चर्चा का विषय बन गई है. उसकी हरकतों ने लोगों को शोले के वीरू की याद दिला दी. मंगलवार की रात वह सरयू पुल पर चढ़ गया और करीब एक घंटे तक रेलिंग पर बैठा झूलता, उछल-कूद करता रहा. नीचे पुलिस, फायर टीम और सैकड़ों लोग उसे समझाने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन बागेश्वर का वीरू टस से मस नहीं हुआ.

शोले का बना 'वीरू'
वो बार-बार चिल्ला रहा था - ‘कोई मुझे समझे नहीं! और रेलिंग पर झूल रहा था. पुलिस और फायर टीम के लोग बार-बार उसे नीचे आने को कह रहे थे, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था. करीब एक घंटे बाद पुलिस ने समझाने की हर कोशिश कर ली, मगर कामयाबी नहीं मिली. तभी भीड़ में से एक स्थानीय बार में काम करने वाला युवक आगे बढ़ा और मानो फिल्म का दृश्य सजीव हो गया. उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई अरे वीरू नीचे आ जा, बार में नई बोतल खुली है.

झटपट नीचे उतरा युवक
बस इतना सुनना था कि वीरू ने झटपट नीचे उतरने में देर नहीं लगाई. मौके पर मौजूद सभी लोग पहले तो हैरान, फिर हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. तभी पुलिस जवानों ने बिना देर किए युवक का नंबर ले लिया है। अगली बार जब वीरू किसी पुल पर चढ़ेगा, तो हम सबसे पहले उसे ही बुलाएंगे. लोग अब इस घटना को बागेश्वर का शोले सीन कहकर याद कर रहे हैं. किसी का कहना है, अगर 'बसंती' ना होती, तो वीरू शायद अभी तक पुल पर होता. इधर पुलिस प्रशासन ने इलाके के सभी पुलों पर रात में गश्त बढ़ा दी है और वीरू को ‘स्पेशल वॉच लिस्ट’ में डाल दिया गया है. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंस्टाग्राम पर मुलाकात के बाद परवान चढ़ा प्यार, एटा में 3 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार

 

TAGS

Bageshwar News

Trending news

Bageshwar News
नीचे आ जा, नई बोतल खुली है..शराब का नाम सुनते ही नीचे उतरा बागेश्वर का ‘वीरू’
train vendor assault
खाना महंगा है...ट्रेन में यात्री ने इतना ही कहा, फिर वेंडर ने कर दिया ये बड़ा कांड
Snake Rescue
घर के किचन में कुकर से लिपटा अजगर,ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू,नजारा देख हर कोई हैरान!
jaunpur news
जौनपुर में दलित किशोरी की प्रेम प्रसंग में गला रेतकर हत्या,सुनसान इलाके में मिली लाश
gonda weather
गोंडा में घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, ठंड में और होगी बढ़ोतरी, मौसम विभाग का अलर्ट
Hardoi News
हरदोई में रेप के आरोपी का एनकाउंटर, 13 वर्षीय मूक-बधिर किशोरी के साथ की थी दरिंदगी
Kartik Purnima Ganga Snan
Kartik Purnima पर उमड़ा सैलाब, इन जिलों में लाखों भक्तों ने गंगा में लगाई डुबकी
Sitapur news
यूपी के इस जिले में मनरेगा में बड़ा फर्जीवाड़ा, डीएम ने बिठाई जांच, मचा हड़कंप
Varanasi Dev Deepawali
वाराणसी में आज देव दीपावली, गंगा आरती से लेजर शो तक ये होगा कार्यक्रम, डायवर्जन लागू
Ghaziabad Cough Syrup Action
गाजियाबाद में बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने करोड़ की कफ सिरप संग 8 को दबोचा