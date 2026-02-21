Advertisement
जयमाला पर दूल्हे ने दुल्हन को मारी लात! विरोध पर ससुर को भी पीटा, मंडल में खूब हुआ दंगल!

Barabanki News: बाराबंकी जिले में शुक्रवार रात एक शादी की खुशियां उस वक्त चीख-पुकार में बदल गईं, जब सात फेरे शुरू होने से पहले ही रिश्तों की डोर टूटती नजर आई.   

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 21, 2026, 02:52 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Barabanki News/नितिन श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में  शुक्रवार की रात खुशियों का माहौल उस वक्त हंगामे और दहशत में बदल गया, जब शादी की सबसे मुख्य रस्म 'जयमाला' के दौरान दूल्हे ने अपनी मर्यादा लांघ दी. शराब के नशे में चूर दूल्हे ने न सिर्फ दुल्हन के साथ अभद्रता की बल्कि बीच-बचाव करने आए अपने ससुर पर भी हाथ उठा दिया.

इस घटना के बाद वैवाहिक कार्यक्रम किसी युद्ध के मैदान जैसा नजर आने लगा, जहां बाराती और घराती एक-दूसरे पर टूट पड़े. लोहे के पाइप और कुर्सियों से हुए इस संघर्ष में दूल्हे के सगे संबंधियों सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना तहसील रामनगर के गणेशपुर कस्बे की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक,  बहराइच जिले के मुराइनपुरवा से आई इस बारात का स्वागत सत्कार बेहद शालीनता से किया गया था. रात करीब 11 बजे जब दूल्हा विशाल जयमाला के लिए मंच पर चढ़ा तो वह नशे में पूरी तरह अनियंत्रित था. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जयमाला डालते समय अचानक दूल्हे ने दुल्हन निशा को लात मार दी. 

जब पिता सत्रोहन अपनी बेटी के बचाव में आए तो दूल्हे ने उनके साथ भी हाथापाई शुरू कर दी. यह देख कन्या पक्ष के लोगों का धैर्य जवाब दे गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. टेंट की दर्जनों कुर्सियां तोड़ दी गईं और अफरा-तफरी के बीच मेहमान जान बचाकर भागते नजर आए.

इस हिंसक झड़प में दूल्हे की बहन, जीजा और एक अन्य बाराती का पैर टूटने की खबर है. सूचना मिलने पर डायल 112 और महादेवा चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को सीएचसी भिजवाया. रात भर चले हाई-वोल्टेज ड्रामे और पुलिस की मौजूदगी के बीच गांव के संभ्रांत लोगों ने मध्यस्थता की. 

पूर्व प्रधान के हस्तक्षेप के बाद सुबह दोनों पक्षों में लिखित समझौता हुआ जिसके बाद शादी की शेष रस्में पूरी की गईं. हालांकि पुलिस ने इस अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों को थाने तलब किया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

दुल्हन ने क्या बताया?
दुल्हन निशा ने बताया कि जयमाल के बाद दूल्हे ने मुझे लात मारी, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. इसके बाद दूल्हे ने मेरे भाई, मां और पिता के साथ भी मारपीट की.  

