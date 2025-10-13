खेल के मैदान में गेंदबाज ने ली आखिरी सांस, गेंद फेंकते ही मुंह के बल गिरा, जश्न से पहले ही बुझी जिंदगी की लौ

Moradabad News/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रोंकटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर खेल के मैदान पर वो पल जिसने टीम को जीत का जश्न दिया, वही पल एक खिलाड़ी की जिंदगी का आखिरी लम्हा बन गया. बता दें कि यूपी वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन के टी-20 टूर्नामेंट में मुरादाबाद और संभल की टीम के बीच मुकाबला चल रहा था. मुरादाबाद की टीम ने 13 रनों से मैच जीत लिया, लेकिन जीत की खुशी कुछ ही पलों में मातम में बदल गई.

कहां की है ये घटना?

घटना मुरादाबाद की बिलारी तहसील स्थित शुगर मिल के मैदान में हुई, जहां यूपी वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन के तहत मुरादाबाद और संभल की टीमों के बीच टी-20 मैच खेला जा रहा था. मुरादाबाद की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 134 रन बनाए. इसके जवाब में संभल की टीम 6 विकेट खोकर 121 रन ही बना सकी. इस तरह मुरादाबाद की टीम ने मैच 13 रनों से जीत लिया.

लेकिन जश्न की शुरुआत से पहले ही हादसे ने सभी को झकझोर दिया. 50 वर्षीय अहमर खान ने जीत के जश्न में जैसे ही हाथ उठाए, वह अचानक पिच पर गिर पड़े. टीम में मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत मैदान में ही उन्हें सीपीआर (Cardiopulmonary Resuscitation) देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी धड़कन वापस नहीं लौटी. साथी खिलाड़ी उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

अहमर खान मुरादाबाद के एकता विहार निवासी थे और स्थानीय क्रिकेट जगत में शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे. उन्होंने कई लोकल टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से दर्शकों और चयनकर्ताओं का दिल जीता. वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पीयूष चावला के साथ भी कई स्थानीय मैचों में खेल चुके थे.

और पढे़ं: आजम खान को म‍िली Y श्रेणी की सुरक्षा, जानें जेल से बाहर आते ही सपा नेता की क्‍यों बढ़ाई गई सिक्‍योरिटी