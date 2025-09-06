Hamirpur News: गुजरात में पनपा प्यार, हमीरपुर में मिला अंजाम, मंदिर में रचाई धूमधाम से शादी
Hamirpur News: गुजरात में पनपा प्यार, हमीरपुर में मिला अंजाम, मंदिर में रचाई धूमधाम से शादी

Hamirpur News: हमीरपुर जिले में आज एक प्रेम कहानी ने हकीकत का रूप ले लिया. गुजरात के सिलवासा में काम करते हुए मिला एक युवक और युवती का प्यार, आखिरकार सात फेरों में बंध गया.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 06, 2025, 05:09 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Hamirpur News/संदीप कुमार: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में शनिवार को एक अनोखा प्रेम विवाह चर्चा का विषय बना. जहां पर गुजरात में काम के दौरान शुरू हुई प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रेमिका सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर प्रेमी के गांव पहुंच गई. यहां परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में कस्बे के प्रसिद्ध रामजानकी मंदिर में दोनों ने हिंदू रीति-रिवाजों से सात फेरे लिए.

कहां का है मामला?
दरअसल,  ये मामला सरीला कस्बे की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, कस्बा निवासी हरी गुजरात के सिलवासा में नौकरी करता था. वहीं उसकी मुलाकात कंपनी में साथ काम करने वाली मिर्जापुर निवासी उर्मिला (काल्पनिक नाम) से हुई. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और शादी का फैसला लिया. वादा निभाने के लिए प्रेमिका सीधे प्रेमी के गांव पहुंची. 

दोनों की आपसी सहमति और परिजनों की मंजूरी के बाद शादी की तैयारियां हुईं और मंदिर में धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ. इस प्रेम विवाह के साक्षी बने सैकड़ों लोगों ने दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया. वहीं त्याग और समर्पण से भरी इस प्रेम कहानी की कस्बेभर में खूब चर्चा हो रही है. 

और पढे़ं:  मैं इन्हीं के साथ रहूंगी... नवविवाहिता प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी  

सुनिए जी, समोसा लेते आइएगा... पति लाना भूल गया, फिर तो ससुराल वालों ने कर दी दे दना दन पिटाई  

hamirpur news

