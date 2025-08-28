गर्लफ्रेंड के धोखे से टनका प्रेमी का माथा, 'शोले' स्टाइल में टावर पर चढ़ा, जमकर किया हाईवोल्टेज ड्रामा

चंदौली/संतोष जायसवाल: प्रेमिका के धोखे से नाराज युवक सुबह-सुबह बीच बाजार स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया. अचानक हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम में पहुंच गई. हालांकि 5 घंटे के बाद प्रेमी टावर से नीचे उतरा. पुलिस प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है.

प्रेम प्रसंग का मामला

जानकारी के अनुसार वाराणसी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी नितीश श्रीवास्तव का चंदौली निवासी प्रेमिका से 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है. इस दौरान दोनों के परिजनों को जब यह बात पता चली तो दोनों के परिजनों को यह बात नागवार गुजरी तो दोनों के परिजन विरोध पर उतारू हो गए. हालांकि प्रेमी नितेश ने काफी प्रयास किया लेकिन प्रेमिका के घर वाले नहीं माने और समय बीतने के साथ ही प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमिका को भी प्रेमी के खिलाफ कर दिया.

युवक के कदम से मचा हड़कंप

काफी प्रयास के बाद प्रेमिका जब विवाह के लिए नहीं मानी तो प्रेमी नितेश ने हैरान करने वाला कदम उठाया. इस दौरान वह मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के राम मंदिर इलाके में पहुंचा और वहां निजी कंपनी के टावर के ऊपर चढ़ गया. गुरुवार सुबह 7:00 बजे के आसपास जैसे ही वह मोबाइल टावर पर चढ़ा. मामले की जानकारी होते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया.

मौके पर पहुंची पुलिस

मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. सूचना मिलते ही मुगलसराय कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई. हालांकि प्रेमी नितेश ने अपने दोस्त को वीडियो कॉल पर इस मामले की जानकारी दी तो दोस्त ने उसके घर वालों को इस बात की जानकारी दी. करीब 5 घंटे चले मान मनोबल के दौर के बाद नितेश मोबाइल टावर से नीचे उतरा और पुलिस उसको मुगलसराय कोतवाली ले आई.

युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया

पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के सीईओ कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा है. तत्काल पुलिस मुख्य पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद युवक को मोबाइल टावर से नीचे उतर गया. मामला प्रेम प्रसंग का है. युवक को हिरासत में लेकर कोतवाली लाया गया है. उसकी काउंसलिंग की जा रही है. पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है.

