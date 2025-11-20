Advertisement
Barabanki News: तीन बीघा जमीन भी गई...दुल्हन भी नहीं मिली, विदाई से पहले हो गया 'कांड'; परिजनों के पैरों तले खिसकी जमीन

Barabanki News: बाराबंकी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां शादी का जश्न देखते ही देखते फीका पड़ गया. मंगलवार रात दुल्हन ने सात फेरे लिये, लेकिन विदाई से पहले वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई. इस घटना के बाद दोनों परिवार सदमे में हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:46 AM IST
Barabanki News
Barabanki News

Barabanki News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक शादी का जश्न देखते ही देखते तनाव और हड़कंप के माहौल में बदल गया. शहर कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बा दक्षिण टोला में मंगलवार रात दुल्हन ने सात फेरे तो लिये, लेकिन वह बुधवार सुबह विदाई से पहले ही रहस्यमयी तरीके से घर से गायब हो गई.

क्या है ये पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, बंशीलाल गौतम की पुत्री पल्लवी की शादी घुंघटेर थाना क्षेत्र के ग्राम बाबागंज निवासी सुशील गौतम से तय हुई थी. तीन महीने पहले रिश्ता पक्का हुआ था. विवाह के लिए दूल्हा 11 वैनों से 90 बाराती लेकर आया था. बताया जाता है कि शादी के लिए सुशील ने तीन बीघे जमीन तक गिरवी रखी थी. मंगलवार रात हंसी-खुशी के बीच बारात का स्वागत हुआ. रस्में हुईं और विवाह पूरा हो गया, लेकिन बुधवार सुबह जैसे ही विदाई का समय आया, वधू पक्ष पर मानो बिजली गिर पड़ी.

वर पक्ष का गुस्सा भड़का 
पल्लवी घर में कहीं नहीं मिली. कई घंटों की खोजबीन के बाद भी उसका अता-पता नहीं चला. दुल्हन के गायब होने की खबर मिलते ही वर पक्ष में सन्नाटा छा गया और फिर गुस्सा भड़क उठा. दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई. इसी बीच बाराती चुपचाप वहां से निकल गए. दूल्हा और उसका परिवार शादी में हुए भारी खर्च की भरपाई की मांग पर अड़ गए.

सदमे में दोनों परिवार
वधू पक्ष पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उनकी कोई दलील काम नहीं आई. हंगामे की सूचना पर बंकी चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे. हालांकि, इस मामले में पुलिस से अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. फिलहाल, दुल्हन का गायब होना रहस्य बना हुआ है और दोनों परिवार सदमे में हैं.

