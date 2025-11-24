सम्मान से बड़ी कोई रस्म नहीं... पिता के अपमान पर दुल्हन ने मंडप में ही ठुकराया दूल्हा, वजह जानकर चौक जाएंगे आप!

Varanasi News/जयपाल: सजा-धजा मंडप, रंग-बिरंगी लाइटें, ढोल-नगाड़ों की थाप और शादी की रस्मों की रौनक… सब कुछ धरा का धरा रह गया, जब मंडप में पहुंचने के कुछ देर बाद दुल्हन ने दूल्हे से शादी करने से इंकार कर दिया. यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के बसही इलाके में हुई हकीकत है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, दुल्हन ने शादी से इस तरह इंकार इसलिए किया क्योंकि लड़के वालों द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही थी. बताया जा रहा है कि दहेज में 25 हजार रुपये की बकाया राशि को लेकर दूल्हे की मां ने दुल्हन के पिता का अपमान किया.

दुल्हन ने बुला ली पुलिस

दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी की शादी में पूरा खर्च कर्ज लेकर किया था. लेकिन इस छोटी-सी रकम के विवाद और अपमान ने दुल्हन को इतना आहत कर दिया कि उसने स्टेज से दूल्हे को उतारते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया. घटना के बाद दुल्हन ने तुरंत पुलिस को बुलाया.

मंडप से सीधे जेल पहुंचा दूल्हा

पुलिस मौके पर पहुंचकर दूल्हे को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यह घटना दहेज प्रथा की कड़वी हकीकत को सामने लाती है और यह स्पष्ट संदेश देती है कि किसी भी रिश्ते में सम्मान और इज्जत की अहमियत सबसे ऊपर होनी चाहिए.

