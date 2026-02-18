Advertisement
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

'सुनिए, पेट में दर्द हो रहा है...' शादी के 17 दिन बाद अस्पताल पहुंची दुल्हन, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख पति के उड़ गए होश!

Amroha News:  उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी के महज 17 दिन बाद दुल्हन के पेट में दर्द हुआ. जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया और रिपोर्ट सामने आई, तो ससुराल वालों समेत पति के भी होश उड़ गए.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 18, 2026, 05:15 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Amroha News:  शादी वाले घर में चहल-पहल और खुशियों का माहौल था. लेकिन यह खुशियां उस वक्त विवादों में बदल गईं, जब विवाह के महज 17 दिन बाद दुल्हन के पेट में तेज दर्द उठा. शुरुआत में ससुराल वालों को लगा कि यह सामान्य दर्द होगा, इसलिए वे उसे अस्पताल ले गए. लेकिन जब अल्ट्रासाउंड हुआ और रिपोर्ट सामने आई, तो ससुराल वालों समेत पति के भी होश उड़ गए. रिपोर्ट ने ऐसा सच उजागर किया कि मामला सीधे थाने तक पहुंच गया, और खुशियों से भरा घर अचानक तनाव और सवालों के घेरे में आ गया.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना अमरोहा के  डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है. जहां पर  एक युवक का विवाह 28 जनवरी 2026 को संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र की युवती से धूमधाम से हुआ था. शादी के बाद शुरुआती कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन एक सप्ताह बाद दुल्हन ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की. 

रिपोर्ट देख उड़ गए पति के होश
परिजनों ने पहले इसे सामान्य समस्या समझा, लेकिन जब दर्द बढ़ा तो 13 फरवरी को उसे निजी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टर की सलाह पर कराए गए अल्ट्रासाउंड में सामने आया कि महिला 11 सप्ताह और एक दिन की गर्भवती है. शादी को केवल 17 दिन हुए थे, ऐसे में रिपोर्ट देख पति और परिवार के होश उड़ गए.

सच्चाई छिपाकर कराई शादी
पीड़ित युवक का आरोप है कि युवती और उसके परिजनों ने यह तथ्य जानबूझकर छिपाया और धोखे में रखकर विवाह कराया. खुलासे के बाद ससुराल पक्ष ने युवती को उसके मायके छोड़ दिया और डिडौली कोतवाली में लिखित शिकायत देकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया.

पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं और एक खुशहाल शादी महज 17 दिनों में कानूनी विवाद में बदल गई है.  

TAGS

