सुनो! तुम बारात लेकर तुरंत निकल जाओ… बारातियों की हरकत पर दुल्हन का दूल्हे पर फूटा गुस्सा, फिर बारात लौटी खाली हाथ

Aligarh News: अलीगढ़ जिले में एक छोटी-सी बात ने पूरे शादी समारोह को बड़े बवाल में बदल दिया. इसके बाद दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इंकार कर दिया. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 14, 2025, 05:39 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Aligarh News/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक शादी समारोह उस वक्त युद्ध का मैदान बन गया, जब भोजन के दौरान महिलाओं में भगदड़ मच गई और देखते ही देखते बाराती–जनाती आपस में भिड़ गए. कुर्सियां उड़ने लगीं, खाने की प्लेटें एक-दूसरे पर फेंकी जाने लगीं और लात-घूंसों से मारपीट शुरू हो गई. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना रोरावर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित शादी समारोह उस समय युद्ध का मैदान बन गया, जब अचानक बाराती और जनाती आपस में भिड़ गए.लड़ाई-झगड़े और भगदड़ के बीच दुल्हन बेहोश हो गई और होश आने पर उसने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया. 

निकाह के बाद मचा हंगामा, गेस्ट हाउस बना रणक्षेत्र
जानकारी के मुताबिक, भुजपुरा निवासी युवक की बारात एक निजी गेट हाउस पहुंची थी. बारात का स्वागत हुआ, खाना-पीना शुरू था और काजी निकाह की रस्में निभा रहे थे. निकाह के बाद जैसे ही दूल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे को बधाई दी, तभी महिलाओं की ओर अचानक चीख-पुकार मच गई और भगदड़ शुरू हो गई. देखते ही देखते बारातियों और लड़की वालों के बीच जमकर मारपीट हो गई.

मारपीट रोकने पहुंचे दुल्हन के पिता तक घायल हो गए. हंगामा बढ़ता देख दुल्हन बेहोश होकर गिर पड़ी. दुल्हन और उसके पिता को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. होश आने के बाद दुल्हन ने साफ कहा कि वह ऐसे परिवार के साथ ससुराल नहीं जाएगी. दुल्हन ने आरोप लगाया कि हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी बाराती मारपीट कर रहे थे. अगर शादी के दिन ही ये हाल है, तो आगे मेरा क्या हाल होगा? 

दूल्हा पक्ष ने लगाया उल्टा आरोप
दूल्हे के पिता ने दावा किया कि विवाद की शुरुआत दुल्हन पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा एक लड़की से छेड़छाड़ करने की वजह से हुई. उन्होंने कहा कि दोनों परिवारों के बीच पहले कोई मनमुटाव नहीं था.

बारात वापस लौटी, शिकायत नहीं दी गई
मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए हैं. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है. दूल्हा पक्ष बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौट गया.  शादी टूटने की जानकारी मिलते ही दुल्हन के पिता की हालत भी खराब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. 

