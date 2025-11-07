अमरोहा में भैंसे का धूमधाम से मनाया जन्मदिन, डीजे पर थिरके ग्रामीण, पूरे गांव में छाया 'शेरा' का जलवा

Amroha News: परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के जन्मदिन पर आपने भी खूब शुभकामनाएं दी होंगी. बर्थडे पार्टी में भी खूब मौज मस्ती की होगी. लेकिन क्या कभी किसी जानवर की बर्थडे पार्टी के बारे में आपने सुना है, शायद जवाब नहीं होगा. लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई पड़ा. जहां एक भैंसे का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया. पूरा गांव इसमें शामिल हुआ और दावत भी खाई. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

भैंसे की बर्थडे पार्टी का भव्य जश्न

दरअसल पूरा मामला अमरोहा जिले के सुनगढ़ गांव का है. यहां एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जब ग्रामीणों ने भैंसे “शेरा” का दूसरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया. जन्मदिन के लिए भैंसे को बाकायदा अच्छी तरह से तैयार भी किया गया. फूलों की मालाओं और रंगीन कपड़ों से सजे शेरा को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. हर कोई इस स्पेशल बर्थडे पार्टी में शामिल होना चाहता था.

छकी दावत, डीजे पर नाचे गांववाले

भैंसे के मालिक इसरार ने गांवभर को दावत दी, महिलाओं ने तरह-तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ बनाई. डीजे की थाप पर ग्रामीणों ने देर शाम तक जमकर डांस किया और शेरा के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई. गांववालों का कहना है कि ऐसा आयोजन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सोशल मीडिया पर “भैंसा शेरा” की तस्वीरें और वीडियो वायरल हैं, लोग मालिक इसरार के पशु प्रेम की सराहना कर रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि अगले साल यह उत्सव और भी भव्य रूप में मनाया जाएगा. फिलहाल भैंसे के जन्मदिन पर हुआ भव्य जश्न इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

