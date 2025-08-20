Chandauli News: प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी पत्नी, तभी आ गया पति, फिर जो हुआ बन गया चर्चा का विषय
Chandauli News: प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी पत्नी, तभी आ गया पति, फिर जो हुआ बन गया चर्चा का विषय

Chandauli News: चंदौली जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है. जहां एक शख्स ने अपनी बीवी को पति के साथ रंगरेलियां मनाते रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद उसने ऐसा फैसला लिया कि इलाके में हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है.

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:13 AM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

चंदौली/संतोष जायसवाल: यूपी के चंदौली जिले से एक अजब गजब मामला सामने आया है. जहां मुग़लसराय कोतवाली क्षेत्र के हमीदपुर गांव में अपनी पत्नी को प्रेमी संग रंगरेलियां मनाते पकड़ने के बाद पति ने बीते सोमवार को दोनों की शादी करा दी. जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया.

क्या है पूर मामला
मिर्जापुर के अहरौरा निवासी अरविंद्र कुमार पटेल की शादी 25 साल पहले रीना देवी से हुई थी. उनके दो बच्चे हैं, बेटी की शादी हो चुकी है और बेटा 18 साल का है. लोगों के अनुसार पति-पत्नी के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी. रीना देवी चंदौली के हमीदपुर में किराए के मकान में रहने लगी थी. इसी बीच उसका प्रेम संबंध 50 वर्षीय सियाराम यादव से हो गया. जो रीना के ससुराल के पड़ोसी गांव का है.

पति ने करा दी प्रेमी संग शादी
जो घर आकर पशु से दूध निकालने का कार्य करता था. इसी बीच दोनों में प्यार हो गया. इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया. विवाद बढ़ने के साथ दोनों ने तलाक की अर्जी दे दी. पत्नी ने पति से गुजारा भत्ता की मांग किया गया. सोमवार दोपहर पति अरविंद अचानक किराए के मकान पर पहुंचा. जहां पत्नी को प्रेमी संग देख लिया. उसने हंगामा खड़ा करने के बजाय परिजनों और साथियों को बुलाकर सबके सामने पत्नी को प्रेमी के गले में वरमाला डलवा दिया. 

चर्चा का विषय बनी शादी
इसके बाद मंदिर में विधि-विधान से दोनों का विवाह करा दिया गया. रीना देवी का कहना है कि उसकी सियाराम यादव से करीब 20 साल से जान पहचान है. पहले वह छिप कर मिलती थी. अब खुलेआम उनके साथ रह पाएगी. यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है.वही हमीदपुर के ग्राम प्रधान बिष्णु यादव ने कहा कि हमने गांव में किराए पर दोनों रहते है जिनकी शादी खुद पति के द्बारा सम्पन्न कराया गया है.

;