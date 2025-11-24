अरे, कोई रोके इनको… शादी की खुशियों के बीच अचानक गूंज उठा चीख-पुकार का तांडव, डीजे की धुनों पर थिरकते मेहमान भी रह गए सन्न

Hathras News/सुमीत कुमार: उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां पर एक शादी में डीजे की धुनों पर थिरकते मेहमान नजर आ रहे थे. सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था. लेकिन ये रौनक कुछ ही मिनटों में डर, चीखों और अफरा-तफरी में बदल गई.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के अजीतपुर गांव की बताई जा रही है. जहां पर दो पक्षों में किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकीं, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है कि, उदयवीर की बेटी की शादी में शामिल लड़की की मौसी का बेटा, जो राया मथुरा से आया था, उसका लड़की के ताऊ और चाचा से किसी बात पर विवाद हो गया. यह विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया, जिसमें युवक की पिटाई की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, दोनों पक्षों की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है. शांति भंग करने के आरोप में अजीतपुर निवासी प्रथम के खिलाफ कार्रवाई की गई है. फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है. लेकिन गुस्से की आग में किसी ने किसी की नहीं सुनी. कुर्सियां जब लोगों पर गिरने लगीं तो बच्चे रोते हुए एक कोने में सिमट गए और महिलाएं घबराकर पंडाल से बाहर भागीं.

और पढे़ं: 40 साल की यादें ढही…ग्रामीणों ने खुद ढहाए अपने सपनों के मकान, बिजनौर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

मोहब्बत में मिला मौत का इनाम! प्रेमी ने गला घोंटकर की हत्या, हाथरस पुलिस ने सुलझाई तिराहे पर पड़ी लाश की गुत्थी

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !