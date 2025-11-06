Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2990584
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

कोबरा ने डसा तो युवक ने पलटवार में चबा डाला सांप का फन, हरदोई में हैरान कर देने वाली घटना

Hardoi News: हरदोई जिले से एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक युवक को कोबरा सांप ने डस लिया तो उसने गुस्से में आकर उसी सांप को पकड़ लिया और उसका फन अपने दांतों से चबा डाला.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 06, 2025, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardoi News
Hardoi News

Hardoi News (आशीष द्विवेदी): हरदोई जिले से एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. यहां एक युवक को कोबरा सांप ने डस लिया तो उसने गुस्से में आकर उसी सांप को पकड़ लिया और उसका फन अपने दांतों से चबा डाला. इस घटना में युवक की जान तो बच गई,लेकिन कोबरा की मौत हो गई.

टड़ियावां थाना क्षेत्र का मामला
यह अनोखी घटना थाना टड़ियावां क्षेत्र के ग्राम पंचायत भड़ायल के मजरा पुष्पताली की है.यहां के रहने वाले पुनीत (28 वर्ष) पुत्र सुरेश ने बताया कि वह 4 नवंबर को अपने खेत पर गया था.अचानक एक किंग कोबरा सांप आकर उसके पैर से लिपट गया और उसे डस लिया.घटना से घबराने के बजाय पुनीत ने बिना डरे उस जहरीले सांप को हाथ से पकड़ लिया और गुस्से में अपने मुंह उसका फन चबा डाला.

हॉस्पिटल ले गये परिजन
घटना के बाद पुनीत के पैर में दर्द हुआ और हल्का चक्कर आने लगा.परिजनों को जानकारी होने पर उसे तुरंत हरदोई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया.रात भर निगरानी में रखने के बाद उसकी हालत सामान्य होने पर उसे आज 5 नवंबर को छुट्टी दे दी गई. इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. शेर सिंह ने बताया कि “रात में पुनीत नाम का युवक भर्ती हुआ था.जिसने बताया कि उसे जहरीले सांप ने काट लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

चर्चा का विषय बना मामला
आगसांप देखने में किंग कोबरा प्रतीत हो रहा था. युवक के लक्षण सामान्य थे,इसलिए इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई.डॉ. शेर सिंह ने यह भी कहा कि यह बहुत जोखिम भरा कदम था. अगर सांप का जहर युवक के मुंह में चला जाता या सांप उसे वहां भी काट लेता तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता. फिलहाल इस घटना से न सिर्फ गांव के लोग बल्कि चिकित्सक भी हैरान हैं. गांव में यह चर्चा का विषय बना हुआ है.

TAGS

Hardoi News

Trending news

UP Encounter
बाराबंकी-बहराइच से बुलंदशहर तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर,पुलिस के हत्थे चढ़े कई शातिर बदमाश
Ghaziabad Engineer Suicide Case
होटल रूम में मिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव, युवती पर लगे संगीन आरोप, सदमे में परिवार
up accident news
हादसों का गुरुवार! सीतापुर से उन्नाव तक दर्दनाक एक्सीडेंट, चार की मौत, दो दर्जन घायल
uttarakhand rain alert
बद्रीनाथ-केदारनाथ में बिछी सफेद बर्फ की चादर, IMD ने बताया मौसम का ताजा हाल
Azamgarh news
पड़ोसी ने सोते हुए शख्स पर किया सू-सू, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने ऐसे सिखाया सबक
Hapur Latest News
हापुड़ में पुलिसवालों से मारपीट, वर्दी फाड़ डाली, कार्तिक मेले से लौट रहे थे युवक
hathras news
अस्पताल में साली के साथ पकड़ा गया जीजा, देखते ही पत्नी ने चप्पल बरसाई, निकाला जुलूस
Gorakhpur News
गोरखपुर में महिला की हत्या से सनसनी! चोरी के बाद हत्या की आशंका, विदेश में है पति
UP Board Exam Date 2026
इंतजार खत्म! इस दिन से शुरू होगी यूपी बोर्ड की हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की परीक्षाएं
Jhansi latest News
बॉलिंग के बीच उल्टियां हुईं गिर पड़े, क्रिकेट खेलते हुए 30 साल के LIC अफसर की मौत