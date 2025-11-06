कोबरा ने डसा तो युवक ने पलटवार में चबा डाला सांप का फन, हरदोई में हैरान कर देने वाली घटना

Hardoi News (आशीष द्विवेदी): हरदोई जिले से एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. यहां एक युवक को कोबरा सांप ने डस लिया तो उसने गुस्से में आकर उसी सांप को पकड़ लिया और उसका फन अपने दांतों से चबा डाला. इस घटना में युवक की जान तो बच गई,लेकिन कोबरा की मौत हो गई.

टड़ियावां थाना क्षेत्र का मामला

यह अनोखी घटना थाना टड़ियावां क्षेत्र के ग्राम पंचायत भड़ायल के मजरा पुष्पताली की है.यहां के रहने वाले पुनीत (28 वर्ष) पुत्र सुरेश ने बताया कि वह 4 नवंबर को अपने खेत पर गया था.अचानक एक किंग कोबरा सांप आकर उसके पैर से लिपट गया और उसे डस लिया.घटना से घबराने के बजाय पुनीत ने बिना डरे उस जहरीले सांप को हाथ से पकड़ लिया और गुस्से में अपने मुंह उसका फन चबा डाला.

हॉस्पिटल ले गये परिजन

घटना के बाद पुनीत के पैर में दर्द हुआ और हल्का चक्कर आने लगा.परिजनों को जानकारी होने पर उसे तुरंत हरदोई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया.रात भर निगरानी में रखने के बाद उसकी हालत सामान्य होने पर उसे आज 5 नवंबर को छुट्टी दे दी गई. इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. शेर सिंह ने बताया कि “रात में पुनीत नाम का युवक भर्ती हुआ था.जिसने बताया कि उसे जहरीले सांप ने काट लिया है.

चर्चा का विषय बना मामला

आगसांप देखने में किंग कोबरा प्रतीत हो रहा था. युवक के लक्षण सामान्य थे,इसलिए इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई.डॉ. शेर सिंह ने यह भी कहा कि यह बहुत जोखिम भरा कदम था. अगर सांप का जहर युवक के मुंह में चला जाता या सांप उसे वहां भी काट लेता तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता. फिलहाल इस घटना से न सिर्फ गांव के लोग बल्कि चिकित्सक भी हैरान हैं. गांव में यह चर्चा का विषय बना हुआ है.