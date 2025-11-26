... जब बेटी की निकली बारात, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, संगम नगरी में दिखी अनोखी मिसाल

मो. गुफरान/प्रयागराज: संगम नगरी ने एक ऐसा अनोखा और भावुक दृश्य देखा जो लंबे समय तक शहर की यादों में दर्ज रहेगा. शहर के कीडगंज इलाके के रहने वाले राजेश की बेटी तनु की बारात पूरे रीति-रिवाज और शान-ओ-शौकत के साथ निकाली गई. जहां आमतौर पर बेटों की बारात धूमधाम से निकलती है, वहीं इस बार एक बेटी की बारात देखकर पूरा इलाका मंत्रमुग्ध हो गया.

क्यों निकाली बेटी की बारात

राजेश की पांच बेटियां हैं, और बेटा न होने के बावजूद उन्होंने कभी इस बात का मलाल नहीं होने दिया. उन्होंने बेटी-बेटा समान की मिसाल पेश करते हुए चौथे नंबर की बेटी तनु की शादी के मौके पर तय किया कि बेटी की भी बारात निकलेगी—वही धूम, वही रौनक, वही परंपरा. बारात निकलने से पहले ढोल-नगाड़ों और डीजे की थाप ने पूरी गली को झूमने पर मजबूर कर दिया. लड़की और लड़के पक्ष के सभी लोग साथ मिलकर बाराती बने और तनु की बारात का हिस्सा बने.

दुल्हन के हाथों में तलवार और चेहरे पर आत्मविश्वास

बारात की शुरुआत होते ही सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. घरों की छतों, दुकानों और गली के दोनों ओर खड़े लोग इस अनोखे दृश्य को मोबाइल में कैद करते नजर आए. बारात में घोड़ी के साथ नर्तक, बैंडबाजे और रोशनी की जगमगाहट किसी भी पारंपरिक बारात से कम नहीं दिख रही थी. तनु के हाथों में तलवार और चेहरे पर आत्मविश्वास इस संदेश को और मजबूत कर रहे थे कि बेटियां अब हर परंपरा और हर हक में बराबर हैं.

क्रिकेट टूर्नामेंट की खिलाड़ी है तनु

गौरतलब है कि तनु स्थानीय स्तर पर क्रिकेट खिलाड़ी भी रह चुकी है और स्कूल-कॉलोनी टूर्नामेंट्स में कई बार पुरस्कार जीत चुकी है. तनु की शादी के कार्ड पर बारात निकालने का जिक्र पहले ही कर दिया गया था और वही सबसे बड़ी उत्सुकता का कारण बना. कार्ड और निर्णय दोनों ने सभी को बता दिया कि यह विवाह समाज में सकारात्मक संदेश और समानता की नई सोच को लेकर आने वाला है.

विदाई से पहले निकली इस जोरदार बारात ने बेटी के सम्मान और सशक्तिकरण का शानदार उदाहरण पेश किया. संगम नगरी ने न सिर्फ बारात देखी, बल्कि एक इतिहास का हिस्सा भी बनी— जहां बेटी की बारात ने रूढ़ियों को तोड़कर नई परंपरा की शुरुआत की.

