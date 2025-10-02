झांसी की बेटियों ने तोड़ी परंपरा, पिता को दिया कंधा और किया अंतिम संस्कार… वजह सुनकर भर आएंगी आंखें!

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां बेटियों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति-रिवाज से किया. यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है. इस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जो झांसी में चर्चा का विषय बना हुआ है,

कहां की है ये घटना?

ये घटना डड़ियापुरा गोपाल की बगिया की बताई जा रही है. निवासी किशोरीलाल कुशवाहा के निधन पर उनकी चार बेटियां आशा, नीलू, निशा और दीपू ने पिता का अंतिम संस्कार कर बेटियों ने पिता के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को दिखाया और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल किशोरीलाल के पुत्र न होने के बावजूद बेटियों ने यह जिम्मेदारी निभाई और उनकी चारों बेटियों ने पिता की अंतिम यात्रा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और मुक्तिधाम पर बेटियों ने पिता का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति-रिवाज से किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

जबकि लोग कहते हैं कि महिलाओं का मुक्तिधाम पर जाना वर्जित होता था और वे किसी तरह की क्रिया-कर्म नहीं कर सकती थीं. लेकिन इस मामले में बेटियों ने पिता का अंतिम संस्कार करके रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ दिया. यह एक अच्छा उदाहरण है जो समाज में महिलाओं की भूमिका को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है.

