Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2951215
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

उनकी विश्व को ज्यादा जरूरत.. प्रेमानंद महाराज को किडनी की पेशकश, मथुरा के संत ने मंदिर प्रबंधन को लिखा भावुक पत्र

Mathura News: प्रेमानंद महाराज जी लंबे समय से किडनी संबंधी समस्याओं के चलते डायलिसिस पर हैं, जिसने उनके लाखों अनुयायियों के बीच चिंता बढ़ा दी है. अब दिनेश फलाहारी ने उनको किडनी देने की पेशकश की है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News
Mathura News

मथुरा (कन्हैया शर्मा): वृंदावन के पूज्य संत प्रेमानंद महाराज जी के बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए, दिनेश फलाहारी महाराज ने उनके जीवन की रक्षा के लिए एक असाधारण कदम उठाया है. फलाहारी महाराज ने प्रेमानंद महाराज के मंदिर प्रबंधन को एक भावुक पत्र लिखकर उन्हें अपनी एक किडनी दान करने की पेशकश की है. प्रेमानंद महाराज जी लंबे समय से किडनी संबंधी समस्याओं के चलते डायलिसिस पर हैं, जिसने उनके लाखों अनुयायियों के बीच चिंता बढ़ा दी है. 

पत्र में क्या लिखा?
दिनेश फलाहारी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह पेशकश केवल व्यक्तिगत श्रद्धा नहीं, बल्कि सनातन धर्म की सेवा का एक प्रयास है. उन्होंने लिखा है, "संपूर्ण विश्व को हमसे ज्यादा ज़रूरत प्रेमानंद महाराज जी की है." उन्होंने तर्क दिया कि प्रेमानंद महाराज ने अपने उपदेशों से "संपूर्ण विश्व के युवाओं को सनातन की तरफ मोड़ा है" और उन्हें जीवित रखना सम्पूर्ण समाज का दायित्व है.

फलाहारी महाराज ने अपनी पेशकश को "फलाहारी किडनी" बताते हुए कहा, "हम अपनी एक फलाहारी किडनी को भी उनको देना चाहते हैं, हम भी एक किडनी से जीवन जी लेंगे." उन्होंने जोर देकर कहा कि सनातन धर्म के ऐसे दिव्य संत को बचाने के लिए वह अपने रक्त का एक-एक कतरा और अपनी किडनी देने को तैयार हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मंदिर प्रबंधन का नहीं आया बयान
उन्होंने आशंका व्यक्त की कि यदि महाराज जी को कुछ होता है, तो उनके करोड़ों फॉलोअर्स बहुत दुखी होंगे. उन्होंने महान संत को बचाने के लिए अपनी किडनी देने की तत्परता दोहराई है. इस पेशकश पर प्रेमानंद महाराज के मंदिर प्रबंधन या चिकित्सा टीम की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

TAGS

premanand ji maharaj

Trending news

Bhojpuri Star Pawan Singh
अगर आप सच्चे तो...फूट-फूटकर रोईं ज्योति सिंह, भोजपुरी स्टार को पत्नी का खुला चैलेंज
balrampur news
मेरी बेटी की किसी से दुश्मनी नहीं...शाम को निकली किशोरी, फिर सुबह गड्‌ढे में मिला शव
Lucknow news
पेचकस से गोदा, सिलेंडर से कुचला सिर..ऑनलाइन गेमिंग की लत ने बनाया मां का हत्यारा
Free Ration Scheme
गजब फर्जीवाड़ा है भाई! अमीर डकार रहे गरीबों का निवाला,फ्री राशन स्कीम पर बड़ा खुलासा
husband wife fight
साहब! मेरी बीवी रात में नागिन..पति मेराज ने पत्नी को लेकर जो बताया,सुनकर हर कोई आवाक
Bahraich news
बरेली के मनौना धाम से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 21 घायल, 5 की हालत गंभीर
Asia Cup 2025
'10 वाला बिस्कुट कितने का है जी'...नए ट्रेंड से जुड़े स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह
prayagraj news
महाकुंभ में टेंट और कॉटेज के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Agra News
भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, उगाही करने वाले इंस्पेक्टर समेत 6 निलंबित
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में ठंड की दस्तक! भारी बारिश के बाद अब बर्फबारी, लैंडस्लाइड का खतरा