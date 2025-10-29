Advertisement
यूपी के इस गांव में हिंदू शव जलाते नहीं, मुस्लिमों की तरह दफनाते हैं, 200 साल पहले शुरू हुई परंपरा

UP Ajab Gajab News: सनातन धर्म में मृत्यु के बाद शव के दाह संस्कार की परंपरा है. मान्यता है कि ऐसा करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है, लेकिन यूपी के अमेठी में एक ऐसा गांव है जहां हिंदू चाहें वो किसी भी जाति के हों,  शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते है और ऐसा 200 साल पहले शुरू हुआ था. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 29, 2025, 04:56 PM IST
अमेठी: हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अग्नि में जलाने की परंपरा है, जिसे दाह संस्कार कहते हैं. यह प्रक्रिया धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों से की जाती है. धार्मिक रूप से यह माना जाता है कि शरीर पांच तत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) से बना है और दहन से शरीर दोबारा उन्ही तत्वों में मिल जाता है, जिससे आत्मा को शरीर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है. वैज्ञानिक रूप से यह बीमारी फैलने से रोकता है और पर्यावरण को भी प्रदूषण मुक्त रखने में मदद करता है. लेकिन आपको यह जानकार हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी गांव है जहां हिंदू धर्म के लोगों को मरने के बाद जलाया नहीं दफनाया जाता है.  

अमेठी तहसील और गौरीगंज ब्लॉक में एक गांव है टेढ़ई. इस गांव के नाम की तरह भी यहां की परंपरा थोड़ी टेढ़ी ही है. इस गांव में हिंदू धर्म के लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है.  ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या ठाकुर हो, या कोई भी कास्ट का हो उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता है बल्कि उसे दफनाया जाता है. 

सनातन धर्म की परंपरा
सनातन धर्म की मान्यता है कि मुक्ति तभी मिलती है जब अंतिम संस्कार विधि से किया जाता है. आपको मोक्ष तभी मिलता है जब आपका अंतिम संस्कार विधि विधान से किया गया हो. लेकिन मरने के बाद अंतिम संस्कार का तरीका टेढ़ई गांव के लोगों का कुछ अलग ही है. ये लोग शव को दफनाते नहीं है फिर चाहे वो कोई बच्चा हो या फिर स्त्री-पुरुष. 

200 साल पुराना इतिहास
गांव के लोगों का कहना है कि टेढ़ई गांव में यह परंपरा 200 साल से भी पहले से चली आ रही है. लोगो का कहना है कि हम सबने सतनामी जी बाबा से दीक्षा ली है. इसलिए यहां यही परम्परा है, जिसको बदला नहीं जा सकता है. 

गांव के युवा चाहते हैं बदलाव
ज़ी मीडिया की टीम ने जब इस परंपरा को लेकर युवा और गांव के प्रधान से बात की तो वो इस बात से सहमत है कि हिंदुओं का सनातन धर्म की परंपरा अनुसार ही दाह संस्कार होना चाहिए और इस परंपरा को बदला जाना चाहिए. 

