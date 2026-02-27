यूपी के इस जिले में बनती है देश की सबसे महंगी शराब! कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश, होली में रहती है सबसे ज्यादा डिमांड

Most Expensive Whiskey in UP: त्योहारी सीजन में शराब की डिमांड बढ़ जाती है. साथ ही बिक्री भी रिकॉर्ड होती है. वैसे तो होली में ड्राई डे रहता है, लेकिन शराब के शौकीन पहले ही स्टॉक जमा कर लेते हैं. इस बार होली 4 मार्च को है. इससे पहले शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइन लगने लगी है. होली जैसे त्योहार का जश्न हो तो शराब की कीमत भी खास मायने नहीं रखती. अब भारत में ही इतनी महंगी शराब बनती है जिसके आगे विदेशी शराब फीकी पड़ जाती है. आइए जानते हैं भारत की सबसे महंगी शराब कौन सी है?. इसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.

देश की सबसे महंगी शराब?

भारत की सबसे महंगी शराब उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनती है. इसका नाम रामपुर स‍िग्‍नेचर रिजर्व स‍िंगल माल्‍ट व्हिस्‍की है. रेडिको खेतान की यह लग्‍जरी शराब की एक बोतल की कीमत पांच लाख रुपये है. यह कोई आम शराब नहीं है, बल्कि अपनी शानदार क्वालिटी और खासियत के कारण भारत की सबसे महंगी सिंगल माल्ट व्हिस्की बन चुकी है. इसे देश की जानी-मानी कंपनी रेडिको खेतान यूपी के रामपुर में स्थित डिस्टिलरी में तैयार करती है.

82 साल से बना रही शराब

रामपुर में स्थित यह डिस्टिलरी 1943 से शराब बना रही है. स‍िग्‍नेचर रिजर्व स‍िंगल माल्‍ट व्हिस्‍की की सिर्फ 400 बोतल ही तैयार की गई थी. इसकी कीमत पांच लाख रुपये होने के बाद भी खूब डिमांड रहती है. रामपुर सिंगल माल्ट शराब हर बजट के शौकीनों को ध्‍यान में रखकर बनाया गया है. रामपुर डबल कास्क की कीमत लगभग 8500 रुपये प्रति बोतल है.

इसकी भी डिमांड

वहीं, रामपुर पीएक्स शेरी एडीशन लगभग 12,000 रुपये में बिकती है. रामपुर सेलेक्ट की बात करें तो इसकी कीमत करीब 14,000 रुपये प्रति बोतल है. रामपुर असवा की कीमत करीब 10,990 रुपये है. सबसे प्रीमियम वेरिएंट रामपुर जुगलबंदी की कीमत 40,000 रुपये प्रति बोतल है. रामपुर त्रिगुण की कीमत 17000 रुपये प्रति बोतल है.

कैसे तैयार होती है सिंगल माल्‍ट व्हिस्‍की

सिंगल माल्ट वह व्हिस्की होती है जिसे एक ही डिस्टिलरी में केवल माल्टेड जौ से तैयार किया जाता है. माल्टेड जौ को पहले अंकुरित किया जाता है. इसके बाद सुखाया जाता है. फ‍िर इसे मैश करके पकाया जाता है. इस प्रोसेस में जौ में स्टार्च को शर्करा में तब्दील किया जाता है. जो बाद में फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है. सिंगल माल्ट व्हिस्की को अमूमन ओक बैरल में मेच्योर किया जाता है.

कितना समय लगता है?

मेच्योर होने के इस प्रोसेस के दौरान व्हिस्की का ओक के साथ अंतरंग रिश्ता बनता है. जिससे इस व्हस्की के खास नोट्स और फ्लेवर्स बनते हैं. इसकी मेच्योरिटी का टाइम कम से कम तीन साल और अधिक से अधिक कितने साल का भी हो सकता है.

डिस्क्लेमर: ध्‍यान दें शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है. लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. तस्‍वीरें हूबहू होने का दावा नहीं करती.

