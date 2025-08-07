यूपी का सबसे बड़ा गांव.. यहां पंचायत चुनाव लड़ने में याद आ जाती है नानी, घूमने में लग जाता है महीना!

UP News: उत्तर प्रदेश में एक इतना बड़ा गांव है. जहां एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में महीने लग जाते हैं. ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में पंचायत चुनाव लड़ना विधायक का चुनाव लड़ने से भी ज्यादा कठिन होता है. क्या आप जानते हैं इस गांव की जनसंख्या कितनी है? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं.

गांव का कितना है क्षेत्रफल?

बताया जाता है कि इस गांव के बड़े क्षेत्रफल और सघन बस्तियों के चलते प्रत्याशी हर टोले तक पहुंच ही नहीं पाते. इस गांव के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 30 किमी तक फैली है. यहां एक प्रधान को गांव के कोने-कोने तक पहुंचने में महीने लग जाता है, जिससे प्रशासनिक कार्य काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

कौन-सा गांव है?

सोनभद्र का जुगैल गांव भौगोलिक रूप से प्रदेश का सबसे बड़ा गांव माना जाता है. जिसमें कुल 75 टोले शामिल हैं. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, इस गांव की वर्तमाने में जनसंख्या करीब 40 हजार बताई जा रही है. वर्ष 2020 के पंचायत चुनाव में कुल 17342 मतदाता थे. जो कि अब यह संख्या लगभग 23 हजार तक हो गई है.

इस गांव की मुख्य समस्या

इस गांव की एक बड़ी समस्या यह है कि सरकार से मिलने वाला बजट सीमित होता है, जबकि गांव की जरूरतें कई गुना ज्यादा होती हैं. सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाएं हर टोले तक पहुंचाना संभव नहीं हो पाता, जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की समस्याओं से जूझना पड़ता है.

