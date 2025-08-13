Etawah News: रक्षाबंधन पर मायके गई पत्नी लौटकर नहीं आई… तीन बच्चों संग थाने पहुंचा पति, वजह सुनकर पुलिस भी रह गई हैरान!
Etawah News: रक्षाबंधन पर मायके गई पत्नी लौटकर नहीं आई… तीन बच्चों संग थाने पहुंचा पति, वजह सुनकर पुलिस भी रह गई हैरान!

Etawah News: इटावा में रक्षाबंधन त्यौहार पर एक महिला मायके गई थी, लेकिन फिर वह वापस नहीं लौट कर आई. इसके बाद पति अपने हाथ में फोटो लेकर और तीन बच्चों को लेकर थाने पहुंचकर फरियाद लगाई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:36 PM IST
husband reached police station pleaded for justice
husband reached police station pleaded for justice

Etawah News/अन्नू चौरसिया: यूपी के इटावा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर लोग हैरान हैं. थाना बसरेहर क्षेत्र के अभनयपुरा गांव निवासी ओमकार नागर की पत्नी सपना नागर रक्षाबंधन के त्यौहार पर सिविल लाइन इलाके की कांशीराम कॉलोनी स्थित मायके गई थी. लेकिन ओमकार को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी अब वापस नहीं लौटेगी.

 2 महीने पहले हुआ था प्रेम
तीन बच्चों की मां सपना, गांव के ही रहने वाले बब्लू यादव के साथ फरार हो गई. बताया जा रहा है कि सपना और बब्लू के बीच पिछले दो महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था. ओमकार पेशे से ड्राइवर हैं और जब वे काम पर बाहर जाते थे, तभी बब्लू मौका पाकर उनके घर आ जाता था.

गांव वालों ने दी जानकारी
जब ओमकार को इसकी भनक लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया और पत्नी को समझाया भी. ओमकार का आरोप है कि गांव वालों के जरिए उन्हें प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली थी. इसके बाद उन्होंने पत्नी को डांटा और मारा भी था. 

अब लगा रहा पुलिस से न्याय की गुहार
ओमकार का कहना है कि उनके घर से जाने के बाद बब्लू, उनकी पत्नी से मिलने आता था. बच्चे इस बात से वाकिफ थे, लेकिन पत्नी उन्हें चुप कराने के लिए मारती-डांटती थी.पीड़ित पति ओमकार, अपने दो बेटों और एक बेटी को साथ लेकर थाना सिविल लाइन पहुंचे और पुलिस से मदद की गुहार लगाई.

