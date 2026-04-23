Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3189636
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

'11 हजार दो वरना ...', शादी समारोह में किन्नरों की फायरिंग से मची अफरा-तफरी, कई पहुंच गए अस्पताल

Badaun News: बदायूं जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर  एक शादी समारोह के दौरान नेग को लेकर जमकर बवाल हो गया. किन्नरों द्वारा कथित तौर पर फायरिंग करने से बारात में अफरा-तफरी मच गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 23, 2026, 12:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

बदायूं/अमित अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के बदायूं थाना कुंवरगांव क्षेत्र के गांव हुसैनपुर में उस समय शादी का माहौल अचानक दहशत में बदल गया जब नेग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. प्रेम शंकर मौर्य की बेटी की बारात थाना मूसा जाग क्षेत्र के गांव कथरा से आई थी. शादी की अधिकांश रस्में शांतिपूर्वक पूरी हो चुकी थीं और सुबह भांवरे की रस्म की तैयारी चल रही थी.

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, हुसैनपुर निवासी प्रेम शंकर मौर्य की बेटी की बारात थाना मूसा जाग क्षेत्र के गांव कथरा से आई थी. रात में शादी की सभी रस्में शांतिपूर्वक पूरी हो गई थीं और सुबह भांवरे की रस्म शुरू होने वाली थी. इसी दौरान बोलेरो कार से करीब आधा दर्जन किन्नर बारात स्थल पर पहुंच गए और दूल्हा पक्ष से 11,000 रुपये नेग की मांग करने लगे. दूल्हे के पिता द्वारा 1100 रुपये देने की कोशिश की गई, लेकिन किन्नर अपनी मांग पर अड़े रहे.

फायरिंग से मौके पर भगदड़ मच गई
बताया जा रहा है कि मांग पूरी न होने पर किन्नरों ने अशोभनीय हरकतें शुरू कर दीं, जिसका बारातियों ने विरोध किया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया. आरोप है कि इसके बाद एक किन्नर ने बोलेरो से तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी. पथराव भी हुआ, जिसमें कथरा निवासी गौरव घायल हो गया. फायरिंग से मौके पर भगदड़ मच गई.

Add Zee News as a Preferred Source

किन्नरों की गाड़ी की तलाशी 
घटना के बाद गांव वालों ने किन्नरों को पकड़कर बंधक बना लिया और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भिजवाया और किन्नरों की गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें लाठी-डंडे, तमंचा और कुछ धारदार हथियार बरामद हुए.

प्रभारी निरीक्षक ने क्या बताया?
पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई. इस दौरान गांव वालों ने कुछ समय तक विरोध भी किया, लेकिन समझाने के बाद पुलिस वाहन को जाने दिया गया. प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मौके से तमंचा बरामद हुआ है और करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है. तहरीर मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद सुरक्षा के बीच भांवरे की रस्म पूरी कराई गई. 

और पढे़ें:  

मरीजों के हक पर डाका! कानपुर देहात में 102-108 एम्बुलेंस का फर्जी खेल, एक नंबर से 42 कॉल ने खोली पोल

दूल्हे की गाड़ी बीच रास्ते बंद, बारातियों ने धक्का लगाकर बढ़ाया ‘शादी का काफिला’; 2 घंटे लाइन में लगा दूल्हा, बारी आई तो पेट्रोल खत्म
 

TAGS

Badaun news

Trending news

Badaun news
'11 हजार दो वरना ...', शादी समारोह में किन्नरों की फायरिंग से मची अफरा-तफरी
Gorakhpur News
गोरखपुर में ₹1,055 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, सुशासन का नया अध्याय शुरू
Lucknow news
नीट में असफलता के बाद बना फर्जी डॉक्टर, 4 साल तक केजीएमयू में करता रहा ठगी
Kanpur Dehat News
मरीजों के हक पर डाका! कानपुर देहात में 102-108 एम्बुलेंस का फर्जी खेल
up board result 2026
एडमिट कार्ड खो गया है...रोल नंबर भी नहीं याद है? घबराएं नहीं ऐसे चेक करें रिजल्ट
up board result 2026
रिजल्ट स्क्रीन पर आ गया? इन स्टेप्स को फॉलो कर तुरंत ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट PDF
prayagraj news
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मां के निधन के बाद पिता ही बच्चे का असली हकदार
balrampur news
दूल्हे की गाड़ी बीच रास्ते बंद, बारातियों ने धक्का लगाकर बढ़ाया ‘शादी का काफिला’
mirzapur news
बोलेरो में 8 लोग जिंदा जले, 11 की मौत; मीरजापुर में सड़क पर हादसा देख दहल गए लोग
prayagraj news
यूपी बोर्ड रिजल्ट की टिक-टिक शुरू; आज शाम 4 बजे जारी होंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे