Amethi News: बीच सड़क लड़कियों का 'दंगल', बॉयफ्रेंड को लेकर एक-दूसरे पर बरसाए थप्पड़, वीडियो ने मचाया तहलका

Amethi News: कहते हैं ना इश्क और जंग में सब जायज है. ऐसा ही कुछ अमेठी में देखने को मिला. यहां सरेआम छात्राओं के बीच गुथमगुथी हो गई और इसकी वजह भी इश्क का फितूर ही था. यहां बॉयफ्रेंड को लेकर छात्राओं के बीच जंग छिड़ गई. इस मारपीट को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई.

इंटरनेट पर वीडियो तेजी से वायरल

लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें लड़कियों के बीच का महाभारत देखने को मिल रहा है. यह वीडियो अमेठी कोतवाली के सामने का बताया जा रहा है. एक लड़की के बाल खींच-खींचकर कुछ लड़कियों ने खूब थप्पड़ बरसाए.

मारपीट देखने के लिए जुटी भीड़

ये पहले बार नहीं है, जब बॉयफ्रेंड को लेकर लड़कियों में मारपीट हुई है. इससे पहले भी बॉयफ्रेंड के लिए लड़कियों के दो गुटों में मारपीट हुई थी. जब भी ऐसे वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते हैं तो यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं. इस बार भी हाल कुछ ऐसा ही था. लड़कियों के बीच मारपीट को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई.

