फतेहपुर में शादी समारोह बना रणक्षेत्र, पालतू कुत्ते को लेकर बवाल, दूल्हे ने शादी से किया इंकार

Fatehpur News: फतेहपुर जिले में एक शादी उस वक्त जंग का मैदान बन गई, जब बारात में आए पालतू कुत्ते को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. खुशियों का माहौल देखते ही देखते हंगामे और मारपीट में बदल गया, जिसमें महिलाएं समेत 8 लोग घायल हो गए.
Fatehpur News/अवनीश सिंह: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक शादी समारोह उस समय हंगामे में बदल गया, जब पालतू कुत्ते को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. मामला इतना बढ़ा कि दूल्हे ने शादी से ही इंकार कर दिया और देखते ही देखते कुर्सियां चलने लगीं. मारपीट में महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना खागा कस्बे की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, लड़की पक्ष प्रयागराज से बारात लेकर खागा पहुंचा था. 19 फरवरी को शादी की रस्में पूरी की जा रही थीं. आरोप है कि लड़की पक्ष अपने साथ पालतू कुत्ता भी लाया था, जिसे समारोह के दौरान खुला छोड़ दिया गया. कुत्ते के बारातियों पर भौंकने और काटने की कोशिश करने पर लड़के पक्ष ने आपत्ति जताई और कुत्ते को बांधने की बात कही.
दोनों पक्ष में जमकर चली कुर्सियां
इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों पक्षों में कुर्सियां चलीं और अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
मंदिर और कार्ट मैरिज से पहले ही कर चुके थे शादी
मामला बढ़ने पर दोनों पक्ष खागा कोतवाली पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. दूल्हे पक्ष का दावा है कि युवक और युवती के बीच कई वर्षों से प्रेम संबंध थे और दोनों ने पहले मंदिर में शादी करने के बाद कोर्ट मैरिज भी की थी. बाद में परिवारों की सहमति से सामाजिक रीति-रिवाज से विवाह तय हुआ था.
दुल्हन से शादी से किया इंकार
हालांकि, कुत्ते को लेकर हुए विवाद के बाद दूल्हे ने शादी से इंकार कर दिया. वहीं लड़की पक्ष ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है. फिलहाल खागा कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. शादी की खुशियां चंद मिनटों में विवाद और अस्पताल तक पहुंच गईं, जिससे पूरे क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.
