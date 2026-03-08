Advertisement
टेंट उखड़े, कुर्सियां टूटीं, कई पहुंच गए अस्पताल... जयमाल पर भिड़े बाराती-घराती, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप!

Mau News: मऊ जिले में एक शादी समारोह के दौरान फोटो खींचने को लेकर बारातियों और घरातियों के बीच विवाद हो गया. मामूली कहासुनी देखते ही देखते इतना बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 08, 2026, 12:53 PM IST
Mau News/प्रकाश पांडेय: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक शादी समारोह उस समय बवाल में बदल गया, जब बारात में फोटो खींचने को लेकर मामूली कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि बाराती और घराती आमने-सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी. इस दौरान एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गईं और लात-घूंसे भी चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना औरंगाबाद मोहल्ले  की बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले फोटो खिंचवाने को लेकर बहस हुई, जो कुछ ही देर में गाली-गलौज और धक्का-मुक्की में बदल गई. इसके बाद माहौल पूरी तरह बेकाबू हो गया और दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे. मौके पर लात-घूंसे भी जमकर चले, जिससे कई लोग घायल हो गए.

मारपीट के दौरान शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई. कुर्सियां टूट गईं, टेंट उखड़ गया और जयमाल का मंच भी अस्त-व्यस्त हो गया. खुशी का माहौल कुछ ही पलों में तनाव में बदल गया और लोग इधर-उधर भागने लगे. घटना की सूचना मिलते ही दक्षिण टोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने घायलों को मऊ जिला अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज जारी है.

थाना प्रभारी का बयान
दक्षिण टोला थाना प्रभारी बसंत लाल ने बताया कि सोनकर बस्ती में आई बारात में फोटो को लेकर आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और कुर्सियां चलने लगीं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया और बाद में विवाह की रस्में भी संपन्न कराई गईं. फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत (तहरीर) नहीं दी गई है. पुलिस का कहना है कि यदि तहरीर मिलती है तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

