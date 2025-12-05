मुझे उससे मिलाओ नहीं तो मैं जान दे दूंगी! प्रेमी की शादी में गूंजी प्रेमिका की चीख-पुकार, पुलिस भी हुई हैरान

Unnao News:उन्नाव जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी के मंडप में अचानक एक युवती पहुंच गई और प्रेमी की शादी पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद जो कुछ हुआ हर तरह उसी की चर्चाएं हो रही हैं.
Unnao News/ज्ञानेंद्र प्रताप: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक शादी समारोह उस समय हंगामे में बदल गया, जब प्रेमी की शादी में अचानक उसकी प्रेमिका पहुंच गई. इस घटना ने इलाके में खूब चर्चा बटोरी. युवती का आरोप था कि उसका प्रेमी बिना बताए दूसरी जगह शादी कर रहा है, इसलिए वह सच सामने लाने पहुंची है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना मरहला स्थित एक गेस्ट हाउस की बताई जा रही है. बता दें कि जैसे ही युवती ने शादी समारोह में हंगामा शुरू किया, मौके पर अफरातफरी फैल गई और लोग इकट्ठा होने लगे. युवती बार-बार लड़के और उसके परिवार को बाहर बुलाने की जिद करती रही.
मुझे उससे मिलाओ, नहीं तो मैं जान दे दूंगी!
वीडियो में साफ दिखाई देता है कि युवती प्रेमी से दो मिनट बात करने की मांग करते हुए भावुक होकर कह रही है कि मुझे उससे मिलाओ, नहीं तो मैं जान दे दूंगी! मामले की सूचना पर गंगाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को समझाने का प्रयास किया. पुलिस काफी देर तक युवती को शांत कराने में जुटी रही, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही. आखिरकार पुलिस उसे समझा-बुझाकर थाने ले गई.
इधर, हंगामा शांत होते ही लड़के के घरवालों ने आनन-फानन में कुछ ही घंटों में शादी की रस्में पूरी करा दीं. फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस आगे इस विवाद में क्या कार्रवाई करती है. गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के मरहला गेस्ट हाउस का यह मामला अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है.
