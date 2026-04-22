'मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, वरना...' प्रेमी की शादी से पहले उसके घर पहुंची प्रेमिका, दिल्ली से अमेठी तक प्यार की दर्दनाक दास्तान

Amethi News/राहुल शुक्ला: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने प्यार, विश्वासघात और न्याय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. दिल्ली में एक शॉपिंग मॉल में साथ काम करने वाले युवक-युवती के बीच धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता प्यार में बदल गया.

कहां का है ये मामला?

दरअसल, ये मामला कोतवाली क्षेत्र के मोचवा गांव का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, युवती और युवक दिल्ली के एक शॉपिंग मॉल में साथ काम करते थे. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम संबंध स्थापित हो गए. युवती का आरोप है कि इस दौरान युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इतना ही नहीं, युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि युवक ने जबरन उसे गर्भपात की दवा खिलाई.

पीड़िता का कहना है कि जब उसने युवक पर शादी का दबाव बनाया तो वह लगातार उसे आश्वासन देता रहा और कई वर्षों तक अपने साथ रखता रहा. युवती का दावा है कि युवक ने उसके आधार कार्ड में पति के नाम के स्थान पर अपना नाम भी दर्ज करवाया है.

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प्रेमी के माता-पिता ने निकाल प्रेमिका को घर से

इसी बीच, युवक अचानक उसे नई दिल्ली में छोड़कर अपने गांव लौट आया और दूसरी शादी की तैयारी करने लगा. बताया जा रहा है कि युवक की शादी आगामी 2 मई को तय है. जैसे ही युवती को इस बात की जानकारी मिली, वह अमेठी के मोचवा गांव पहुंच गई और युवक के घर पर तीन दिनों तक रुकी रही. आरोप है कि बाद में युवक के माता-पिता ने उसे घर से निकाल दिया.

इसके बाद युवती ने अमेठी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई न होने पर वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई. वहां से उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, साथ ही वापस दिल्ली लौटने की सलाह भी दी गई.

कहां की रहने वाली है युवती?

हालांकि, युवती अपनी जिद पर अड़ी हुई है. उसका कहना है कि मेरे साथ ऐसा करके वह दूसरी शादी नहीं कर सकता. मैं उसके साथ ही रहूंगी, अन्यथा आत्महत्या कर लूंगी. बताया जा रहा है कि युवती मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की रहने वाली है, जबकि आरोपी युवक अमेठी के मोचवा गांव का निवासी है. फिलहाल, मामले में पुलिस की ओर से जांच और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है.

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