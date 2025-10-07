Advertisement
मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा… दूल्हे की स्टेज पर गूंजी दहाड़, वजह जानकर रह गया हर कोई दंग

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां सगाई के दिन एक दूल्हे ने शादी से इंनकार कर दिया. जब इसकी वजह सामने आई तो हर कोई दंग रह गया.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:02 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Hapur News: स्टेज सजा हुआ था, घर में खुशियों का माहौल था, और दुल्हन बनने जा रही इकरा अपने दूल्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी. वहीं बारातियों की तरह सगाई में पहुंचे लड़के पक्ष ने अचानक ऐसा सवाल उठा दिया कि दूल्हे ने ऐन वक्त पर शादी तोड़ दी और कहा कि दुल्हन को साथ नहीं ले जाऊंगा, इसे अपने पास ही रखो. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, गोंदी सलाई गांव की रहने वाली इकरा परवीन की 7 अक्टूबर को शादी होनी थी. उससे पहले सगाई समारोह रखा गया था. अटसैनी गांव से दूल्हा अपने परिजनों और करीब 40 लोगों के साथ सगाई में पहुंचा. लड़की पक्ष ने दहेज में स्कॉर्पियो की मांग तक मान ली थी. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही खाने की बारी आई, माहौल बिगड़ गया.

विवाद बढ़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा
दूल्हे पक्ष ने आरोप लगाया कि सगाई में मटन बिरयानी और फिश फ्राई नहीं परोसी गई. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ी. थाना देहात प्रभारी विजय गुप्ता मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद सुलझ नहीं सका. 

इसके बाद दूल्हे ने स्टेज पर ही साफ कह दिया कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, इसको (दुल्हन) साथ नहीं ले जाऊंगा, इसे अपने पास ही रखो. लड़की पक्ष का कहना है कि उन्होंने लड़के पक्ष की हर एक मांग मानी थी, फिर भी उन्होंने खाने को लेकर बिन वजह विवाद खड़ा कर सगाई तोड़ दी. अब उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

