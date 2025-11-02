Advertisement
सुनो! मैं शादी नहीं करूंगा... दूल्हे के एक फोन कॉल ने उजाड़ दी दुल्हन की दुनिया, वजह सुनकर कांप उठे लोग

Saharanpur News: सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर शादी वाले दिन लड़की पक्ष तैयारियों में जुटा था. नात-रिश्‍तेदार भी आ चुके थे. दुल्‍हन भी सज धजकर दूल्‍हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हा नहीं आया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 02, 2025, 03:02 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Saharanpur News/नीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शादी का मंडप सजा था, रोशनी से आंगन जगमगा रहा था. रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ लगी थी, हर चेहरे पर मुस्कान थी  लेकिन अचानक खुशियों का माहौल मातम में बदल गया. जिस घर में बारात का स्वागत होना था, वहां अब सन्नाटा और आंसू हैं.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, गांव दौलतपुर निवासी अजय कुमार ने बताया कि उसकी बहन की शादी मई 2025 में हीराहेड़ी गांव के अमनदीप से तय हुई थी. परिवार ने पूरे दिल से तैयारियां कीं, अब तक करीब 15 लाख रुपये खर्च भी कर चुके थे. दहेज का सामान भी 26 अक्टूबर को भेजा जा चुका था और दुल्हे के लिए बुलेट बाइक देने की योजना थी.

दुल्हन करती रही इंतजार
लेकिन जब यह बात दुल्हे पक्ष को पता चली, तो उन्होंने अचानक ‘थार कार’ की मांग कर दी. अजय ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कार देने से इंकार किया, तो लड़के वालों ने शादी तोड़ने और बारात न लाने की धमकी दे दी. एक नवंबर को, जब बारात नहीं आई, तो सजा हुआ मंडप सूना रह गया. दुल्हन के सपनों का घर बसने से पहले ही उजड़ गया. परिवार की खुशियां आंसुओं में बह गईं.

थाना प्रभारी का बयान
अजय ने थाने में तहरीर देकर कहा कि इस घटना से परिवार मानसिक और आर्थिक संकट में है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है, दोनों पक्षों को सोमवार को बातचीत के लिए बुलाया गया है. अगर समझौता नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

