बराती–घराती बने एक-दूसरे के जानी दुश्मन! दूल्हे के भाई की मौत… खुशियों की रात मातम में बदली

Aligarh News: अलीगढ़ जिले में खुशियों के बीच अचानक हुई इस दर्दनाक घटना से पूरा क्षेत्र सदमे में है. जहां बारात में ढोल-नगाड़ों की गूंज होनी थी, वहां अब मातम पसरा हुआ है.एक परिवार की खुशियों का दिन हमेशा के लिए खून से लाल हो गया.
Aligarh News/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में उस समय खुशी का माहौल मातम में बदल गया जब एक शादी समारोह में बराती और घराती आपस में भिड़ गए. मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी-डंडे चल गए. इस मारपीट में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना अतरौली इलाके में की बताई जा रही है. घटना गुरुवार देर रात ग्राम मढ़ौली स्थित एक मैरिज होम की है, जहां गांव जगतपुर के रंजीत सिंह की बेटी निशा की शादी आगरा के सीतानगर निवासी राहुल से हो रही थी. करीब रात 11:30 बजे घुड़चढ़ी के तुरंत बाद दोनों पक्षों के लोग किसी बात को लेकर भिड़ गए.
दूल्हे के चचेरे भाई की मौत
बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने दूल्हे के चचेरे भाई विनय को पकड़कर बेरहमी से पीटा, सिर पर डंडा लगने से वह गंभीर रूप से घायल हुआ. उसे सीएचसी अतरौली से अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. मारपीट में तीन अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया.
10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पुलिस रात में ही मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. दोनों पक्ष जाट समुदाय से बताए जा रहे हैं. मृतक के परिजनों की तहरीर पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य से पूछताछ जारी है.
सीओ अतरौली राजीव द्विवेदी ने कहा कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी. पुलिस गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
