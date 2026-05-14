अस्पताल बना मंडप, ICU में दूल्हे ने भरी दुल्हन की मांग… प्रेम की ये कहानी कर देगी भावुक

Gorakhpur News: घर में शहनाइयां गूंज रही थीं, रिश्तेदारों की चहल-पहल थी और दुल्हन पूजा यादव अपने जीवन के सबसे खास दिन का इंतजार कर रही थी. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. बता दें कि एलएलबी अंतिम सेमेस्टर का पेपर देकर पूजा अपने भाई के साथ बाइक से घर लौट रही थी. रास्ते में अचानक उसे चक्कर आया और वह बाइक से गिर गई. सिर में गंभीर चोट लगी, खून बहने लगा और देखते ही देखते शादी का घर मातम जैसी चिंता में डूब गया. आनन-फानन में परिवार वाले उसे गोरखपुर के दाउदपुर स्थित आर्यन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के हटवार गांव की बताई जा रही है, जानकारी के मुताबिक, गांव निवासी पूजा यादव की शादी महादेवा बाजार के महुआ निवासी सन्नी यादव से तय थी. 13 मई 2026 को दोनों की शादी होनी थी. शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और घर में खुशी का माहौल था. इसी बीच शादी वाले दिन एक हादसे ने सबको परेशान कर दिया.

पेपर देंने पहुंची थी संतकबीरनगर

बताया जा रहा है कि पूजा यादव एलएलबी अंतिम सेमेस्टर की छात्रा हैं. शादी के दिन भी वह अपने भाई के साथ संतकबीरनगर स्थित कॉलेज में परीक्षा देने गई थीं. परीक्षा खत्म होने के बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे. रास्ते में अचानक पूजा को चक्कर आ गया और वह बाइक से नीचे गिर गईं. हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट लगी और काफी खून बहने लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों ने पूजा को आईसीयू में शिफ्ट किया

घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और घायल पूजा को गोरखपुर के दाउदपुर स्थित आर्यन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया. दुल्हन के अस्पताल में भर्ती होने की खबर जब दूल्हे और उसके परिवार को मिली तो दोनों पक्षों के लोग अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों ने बताया कि पूजा खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें अभी अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा सकती. इसके बाद दोनों परिवारों ने तय किया कि शादी तय मुहूर्त पर ही कराई जाएगी.

दूल्हा बारात लेकर पहुंचा हॉस्पिटल

13 मई की रात दूल्हा सन्नी यादव बारात लेकर अस्पताल पहुंचा. आईसीयू के बाहर शादी की रस्मों की तैयारी की गई. अस्पताल के बेड पर भर्ती दुल्हन के पास पहुंचकर दूल्हे ने उसकी मांग में सिंदूर भरा. पंडित ने मंत्रोच्चार के बीच दोनों को सात वचन भी दिलाए. इस दौरान दूल्हा शादी के परिधान में नजर आया, जबकि दुल्हन अस्पताल के कपड़ों में ही बेड पर लेटी रही. रात करीब एक बजे शादी की रस्म पूरी हुई. इसके बाद दूल्हा वापस गांव लौटा, जहां पारंपरिक शादी की बाकी रस्में पूरी की गईं. इस अनोखी शादी की चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है और लोग दूल्हे के फैसले की सराहना कर रहे हैं.

और पढे़ं:

'फेरे लूंगा तो एक से, दूसरी से लेना-देना नहीं...' दो दुल्हन देख बिफरा दूल्हा, नजारा देख कांप गए बराती!

'बेटी पर गलत नजर थी...' लिव-इन पार्टनर ने प्रेमी को मारी गोली, रोज की दरिंदगी से टूट चुकी थी प्रेमिका!