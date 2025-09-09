नेपाल हिंसा के बीच दूल्हे ने दिखाया हौसला, जान की परवाह ना करते हुए पैदल ही दुल्हन लेने पहुंचा, नजारा देख सभी रह गए दंग!

Maharajganj News: नेपाल में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच शादी का एक अनोखा नजारा सामने आया है. नेपाल के दूल्हे शहनवाज ने जान की परवाह किए बिना अपनी शादी की रस्म निभाने का फैसला लिया.
Maharajganj News/अमित त्रिपाठी: नेपाल में बीते दो दिनों से मचे बवाल और हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक अनोखा नज़ारा भारत-नेपाल की दोस्ती और रोटी-बेटी के रिश्ते को मजबूती देता दिखाई दिया. नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर मंगलवार को लोगों की नजरें उस वक़्त थम गईं जब एक दूल्हा बारातियों के साथ सज-धजकर पैदल भारत की ओर बढ़ता नज़र आया. चारों ओर अफरातफरी और असुरक्षा का माहौल था, लेकिन इस दूल्हे ने खतरे की परवाह किए बिना अपनी दुल्हन तक पहुंचने का हौसला दिखाया.
पहले से ही तय थी शादी
दूल्हा शहनवाज नेपाल से नौतनवा कस्बे में शादी करने जा रहा था, जो ज़ी मीडिया से खास बातचीत में बताया कि नेपाल के हालात काफी खराब हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं. लेकिन शादी की तारीख पहले से तय थी. इसलिए हमें पैदल ही बारात लेकर भारत आना पड़ा. अब बाइक से दुल्हन लेने के लिए जा रहा हूं. हालात चाहे जैसे भी हों, शादी तो करनी ही थी.
शहनवाज का ये जज़्बा न सिर्फ लोगों को हैरान कर रहा है बल्कि इस रिश्ते की अहमियत भी बयां कर रहा है. भारत-नेपाल की सीमा पर खड़े लोगों ने जब दूल्हे और उसके बारातियों को देखा तो सभी दंग रह गए. अफरा-तफरी और डर के माहौल के बीच ये नज़ारा उम्मीद और रिश्तों की मजबूती का संदेश देता रहा.
नेपाल में जहां जगह-जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं एक दूल्हे का यह साहस इस बात का गवाह है कि प्यार और रिश्तों की डोर हर हालात से ऊपर होती है.
