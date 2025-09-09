नेपाल हिंसा के बीच दूल्हे ने दिखाया हौसला, जान की परवाह ना करते हुए पैदल ही दुल्हन लेने पहुंचा, नजारा देख सभी रह गए दंग!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2914962
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

नेपाल हिंसा के बीच दूल्हे ने दिखाया हौसला, जान की परवाह ना करते हुए पैदल ही दुल्हन लेने पहुंचा, नजारा देख सभी रह गए दंग!

Maharajganj News: नेपाल में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच शादी का एक अनोखा नजारा सामने आया है. नेपाल के दूल्हे शहनवाज ने जान की परवाह किए बिना अपनी शादी की रस्म निभाने का फैसला लिया.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 09, 2025, 03:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nepal groom reached bride house in India
Nepal groom reached bride house in India

Maharajganj News/अमित त्रिपाठी: नेपाल में बीते दो दिनों से मचे बवाल और हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक अनोखा नज़ारा भारत-नेपाल की दोस्ती और रोटी-बेटी के रिश्ते को मजबूती देता दिखाई दिया.  नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर मंगलवार को लोगों की नजरें उस वक़्त थम गईं जब एक दूल्हा बारातियों के साथ सज-धजकर पैदल भारत की ओर बढ़ता नज़र आया. चारों ओर अफरातफरी और असुरक्षा का माहौल था, लेकिन इस दूल्हे ने खतरे की परवाह किए बिना अपनी दुल्हन तक पहुंचने का हौसला दिखाया.

पहले से ही तय थी शादी 
दूल्हा शहनवाज नेपाल से नौतनवा कस्बे में शादी करने जा रहा था,  जो ज़ी मीडिया से खास बातचीत में बताया  कि नेपाल के हालात काफी खराब हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं. लेकिन शादी की तारीख पहले से तय थी. इसलिए हमें पैदल ही बारात लेकर भारत आना पड़ा. अब बाइक से दुल्हन लेने के लिए जा रहा हूं. हालात चाहे जैसे भी हों, शादी तो करनी ही थी.

शहनवाज का ये जज़्बा न सिर्फ लोगों को हैरान कर रहा है बल्कि इस रिश्ते की अहमियत भी बयां कर रहा है. भारत-नेपाल की सीमा पर खड़े लोगों ने जब दूल्हे और उसके बारातियों को देखा तो सभी दंग रह गए. अफरा-तफरी और डर के माहौल के बीच ये नज़ारा उम्मीद और रिश्तों की मजबूती का संदेश देता रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

नेपाल में जहां जगह-जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं एक दूल्हे का यह साहस इस बात का गवाह है कि प्यार और रिश्तों की डोर हर हालात से ऊपर होती है. 

और पढे़ं:  गुजरात से हमीरपुर आई प्रेमिका निकली 4 बच्चों की मां, 24 घंटे भी न चली शादी, अजब प्रेम की गजब कहानी का हैरान करने वाला अंत 

हिमालय के सीने में बनी देश की सबसे बड़ी रेल सुरंग, खासियत जान हिल जाएगा दिमाग

TAGS

Maharajganj Newsnepal violence

Trending news

Maharajganj News
नेपाल हिंसा के बीच दूल्हे का हौसला, जान की परवाह ना करते हुए दुल्हन लेने पहुंचा
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा के होस्टल में फायरिंग, MBA छात्र की गोली लगने से मौत, सामने आई ये वजह
bijnor news
25 वर्षीय सिपाही की मौत की वजह बनी भाभी! ब्लैकमेलिंग से परेशान हो जहर खाकर दी जान
kasganj news
भंडारे का प्रसाद बना काल! 215 से ज्यादा बच्चे, महिलाएं समेत बुजुर्ग पहुंचे अस्पताल
jalaun news
दो दिन पड़ा रहा पिता का शव... फिर बेटी ने दिया कंधा और किया अंतिम संस्कार
Ghaziabad latest news
गाजियाबाद में घरों से दुकान चलाने वाले सावधान, सील से बचने के लिए फटाफट करें ये काम
Azamgarh
यूपी के इस जिले में बढ़ेंगे सर्किल रेट, शहर से देहात तक महंगी होगी जमीन
Meerut News
मेरठ में उधार शराब नहीं दी तो होमगार्ड ने ठेके में लगा दी आग, CCTV वायरल
Fatehpur
फतेहपुर में 'लंगड़ा' हुआ किशोरी से रेप का आरोपी शोएब, एनकाउंटर में पैर में लगी गोली
Bijnor Ganga
बिजनौर गंगा बैराज-रावली का तटबंध टूटा, NH-119 दिल्ली पौढ़ी मार्ग बंद, खाली हुए गांव
;