अब शादी नहीं करूंगा! लास्ट मूमेंट पर दूल्हे ने बारात लाने से कर दिया इनकार, वजह सुन सन्न रह गई दुल्हन

कुशीनगर/प्रमोद कुमार: यूपी के कुशीनगर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर दूल्हे पक्ष ने बारात ही नहीं निकाली, जबकि लड़की पक्ष ने 1500 लोगों का खाना तैयार था. उनके मेहमान मौजूद थे, डीजे बज रहा था लेकिन रात 8 बजे अचानक सूचना आई बारात नहीं आएगी. खबर सुनते ही लड़की पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया. जिस घर में जश्न का माहौल था, वहां एक खबर से मातम पसर गया. जिस घर में बारात आनी थी वह परिवार पुलिस की चौखट पर जा पहुंचा.

विस्तार से जानिए पूरा मामला

दरअसल पूरा मामला पड़रौना कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव का है. जहां बीते मंगलवार को शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं. आरोप है कि दूल्हे पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने का हवाला देकर बारात नहीं लाने का फैसला कर लिया. जिसके बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. हताश परिजन पहले बंसी पुलिस चौकी और फिर पड़रौना थाने पहुंचे, जब दूल्हे के गांव पहुंचे तो घर पर ताला मिला.

8 महीने पहले तय हुई थी शादी, मामले की जांच में पुलिस

जानकारी के मुताबिक कि दूल्हा नागेंद्र साहनी की शादी आठ महीने पहले तय हुई थी. दहेज के रूप में 5 लाख रुपये, एक पल्सर बाइक और विदाई का सामान तय हुआ था. ये भी आरोप है कि शादी के दिन दूल्हे पक्ष ने नई मांगें रख दीं, लड़की वालों ने दहेज मांग बढ़ाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दे दी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, दहेज रूपी कुरीति ने एक और परिवार की खुशियाँ छीन लीं. लड़की पक्ष अब इस शादी को पूरी तरह खत्म करने का मन बना चुका है. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

दुल्हन की चाची ने बताया, घर में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं लेकिन इसी बीच करीब साढ़े 6 बजे के आसपास दूल्हे पक्ष की ओर से फोन कर कहा जाता है कि बारात नहीं आएगी. इसके बाद घर में कोहराम मच गया. हम लोगों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है. उन्होंने दूल्हा पक्ष पर अतिरिक्त दहेज की डिमांड करने का आरोप भी लगाया.